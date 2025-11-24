　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

75歲李姓駕駛23日上午將車輛停放於屏東縣東港鎮中正路邊，打開車門時未注意後方車輛狀況，致57歲蔡姓男子騎乘機車經過閃避不及擦撞倒地受傷，東港警分局獲報處理，依法開單告發並進行調查釐清責任歸屬。

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局於23日上午11時44分獲報，東港鎮中正路發生交通事故，立即派員處理。經了解，75歲李姓男子駕駛自小客車，將車輛停放於機慢車道，未注意後方來車即開啟汽車車門，造成後方直行的蔡姓騎士閃避不及，當場撞擊車門倒地，手腳擦挫傷。

警方表示，李男將違規將汽車停放於機慢車道，並在開啟車門時未注意來車安全，依據《道路交通管理處罰條例》第56條之1之規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣二千四百元以上四千八百元以下罰鍰；另將車輛停放於機慢車道之情形 亦同時違反同條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他 人、車通行處所停車」之規定，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人停車後開啟車門前需確認周遭無來車、行人或騎士，並且務必遵守兩段式開門，始能避免事故發生。同時也提醒，在機慢車道停車不僅容易造成交通紊亂，更可能增加事故風險請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路秩序。

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

社會熱門新聞

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

基隆某社區晚間槍響！1男頭部中彈送醫不治

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

快訊／國1高架又追撞！　塞爆快改道

港籍婦吃Buffet突倒地命危！業者：了解中

更多熱門

相關新聞

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

國道1號北上176公里大雅路段今（21日）晚間10時06分發生一起小客車與大貨車的嚴重碰撞事故。巨大撞擊力道造成大貨車副駕駛座一名約30歲男子當場被拋飛至邊坡，倒地時已明顯死亡，未再送醫。消防人員稍早已將遺體從邊坡運上路面。

無照騎士對撞自小客車 兩傷送醫遭開單

無照騎士對撞自小客車 兩傷送醫遭開單

驚悚畫面曝！高雄左轉車「鬼切」撞行人

驚悚畫面曝！高雄左轉車「鬼切」撞行人

73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人

73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

關鍵字：

交通事故機車擦撞違規停車安全提醒東港

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面