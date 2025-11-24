屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

▲東港鎮中正路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

75歲李姓駕駛23日上午將車輛停放於屏東縣東港鎮中正路邊，打開車門時未注意後方車輛狀況，致57歲蔡姓男子騎乘機車經過閃避不及擦撞倒地受傷，東港警分局獲報處理，依法開單告發並進行調查釐清責任歸屬。

東港警分局於23日上午11時44分獲報，東港鎮中正路發生交通事故，立即派員處理。經了解，75歲李姓男子駕駛自小客車，將車輛停放於機慢車道，未注意後方來車即開啟汽車車門，造成後方直行的蔡姓騎士閃避不及，當場撞擊車門倒地，手腳擦挫傷。

警方表示，李男將違規將汽車停放於機慢車道，並在開啟車門時未注意來車安全，依據《道路交通管理處罰條例》第56條之1之規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣二千四百元以上四千八百元以下罰鍰；另將車輛停放於機慢車道之情形 亦同時違反同條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他 人、車通行處所停車」之規定，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。



警方呼籲，駕駛人停車後開啟車門前需確認周遭無來車、行人或騎士，並且務必遵守兩段式開門，始能避免事故發生。同時也提醒，在機慢車道停車不僅容易造成交通紊亂，更可能增加事故風險請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路秩序。