34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

▲新店死亡車禍，徐姓男子、劉姓老翁雙雙身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市34歲徐姓男子15日騎車撞上騎腳踏車的86歲劉姓老翁，原先意識清楚報案、自行就醫，沒想到看診時突然昏迷不治。對此，法醫高大成表示，會出現這種情況，恐怕是蜘蛛網膜下腔出血，才導致身亡。

回顧這起案情，徐男15日下午3點左右，騎車行經新店區民族路一帶，往中正路的方向行駛，沒想到經過大豐國小前方路段時，與右側剛起步的劉姓老翁發生碰撞，撞擊力道相當大，導致2人連人帶車倒地。

事故發生後，徐男自行報警、前往就醫，怎料在急診室時突然昏迷，經過搶救後仍不治身亡。至於劉姓老翁則是頭部受到重創，經過搶救後也不幸身亡。

▲新店死亡車禍，徐姓男子、劉姓老翁雙雙身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）



對此，徐父十分悲痛，也同樣感到不解，兒子平常身體健康，也有規律運動，身體「壯得像牛」，不曉得為何出車禍以後，病況突然惡化。

被問及這起事件時，法醫高大成推測，可能是蜘蛛網膜下腔出血，且腦內出血要達到100c.c才會出現症狀，在此以前並不會有感覺。因此，高大成表示，如果車禍以後出現噁心、不舒服、頭暈等症狀，絕對是出了問題，不要自認為沒事而不就醫檢查。

▲高大成推斷，可能是蜘蛛網膜下腔出血，才導致身亡。（資料照／記者游瓊華翻攝)



高大成還說，發生外力撞擊以後，症狀不一定會立即出現，從數小時到數周都有可能，他所見過最久的案例，是拖了一個月才出問題。因此發生車禍，或是在遊樂園大型設施受力、跌倒以後，若有頭暈、不適或嘔吐等症狀，都不要急著和解，至少觀察一周以後再說。