　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

▲▼新店死亡車禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新店死亡車禍，徐姓男子、劉姓老翁雙雙身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市34歲徐姓男子15日騎車撞上騎腳踏車的86歲劉姓老翁，原先意識清楚報案、自行就醫，沒想到看診時突然昏迷不治。對此，法醫高大成表示，會出現這種情況，恐怕是蜘蛛網膜下腔出血，才導致身亡。

回顧這起案情，徐男15日下午3點左右，騎車行經新店區民族路一帶，往中正路的方向行駛，沒想到經過大豐國小前方路段時，與右側剛起步的劉姓老翁發生碰撞，撞擊力道相當大，導致2人連人帶車倒地。

事故發生後，徐男自行報警、前往就醫，怎料在急診室時突然昏迷，經過搶救後仍不治身亡。至於劉姓老翁則是頭部受到重創，經過搶救後也不幸身亡。

▲▼新店死亡車禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新店死亡車禍，徐姓男子、劉姓老翁雙雙身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

對此，徐父十分悲痛，也同樣感到不解，兒子平常身體健康，也有規律運動，身體「壯得像牛」，不曉得為何出車禍以後，病況突然惡化。

被問及這起事件時，法醫高大成推測，可能是蜘蛛網膜下腔出血，且腦內出血要達到100c.c才會出現症狀，在此以前並不會有感覺。因此，高大成表示，如果車禍以後出現噁心、不舒服、頭暈等症狀，絕對是出了問題，不要自認為沒事而不就醫檢查。

▲▼高大成認為是財殺。（圖／記者游瓊華翻攝)

▲高大成推斷，可能是蜘蛛網膜下腔出血，才導致身亡。（資料照／記者游瓊華翻攝)

高大成還說，發生外力撞擊以後，症狀不一定會立即出現，從數小時到數周都有可能，他所見過最久的案例，是拖了一個月才出問題。因此發生車禍，或是在遊樂園大型設施受力、跌倒以後，若有頭暈、不適或嘔吐等症狀，都不要急著和解，至少觀察一周以後再說。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

34歲騎士車禍自行就醫卻「突昏迷亡」　高大成曝關鍵原因

34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

A柱死角害命！老婦遭車「吸入」輾斃　女兒10公尺外崩潰：我媽走了

34歲騎士車禍自行就醫卻「突昏迷亡」　高大成曝關鍵原因

34歲男車禍自行就醫突身亡！生前「壯得像牛」　高大成曝可能原因

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

親子旅遊新選擇！帶孩子輕鬆玩轉新南威爾士州

深度旅遊推薦：在新南威爾士州　用腳步讀懂一座城市的靈魂

探索新南威爾士州！從世界地標到海岸藝術、藍色山脈與海豚之都一次看

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

相關新聞

34歲男車禍後突昏迷亡　院方說明了

34歲男車禍後突昏迷亡　院方說明了

新北市新店昨天（15日）下午發生一起離奇的2死車禍。34歲徐姓男子騎機車行經大豐國小前，與86歲騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞。事故後，徐男仍保持清醒，甚至自行撥打電話叫救護車、步入耕莘醫院急診，沒想到短短數十分鐘內狀況急轉直下，最終搶救無效身亡；劉翁則因頭部重創，同樣宣告不治。確切死因仍待檢警相驗釐清。

行人庇護島7個月連9撞！網狂酸：三寶捕捉島

行人庇護島7個月連9撞！網狂酸：三寶捕捉島

新店死亡車禍！機車騎士不治、腳踏車翁昏迷

新店死亡車禍！機車騎士不治、腳踏車翁昏迷

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

關鍵字：

新北車禍蜘蛛膜下腔急診昏迷腦出血交通事故

讀者迴響

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面