    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

衝撞待轉區釀1死8傷！73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄73歲陳姓男子16日開車行經楠梓國小後門路段時，先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，共釀1死8傷慘劇。陳男今（17）日遭警方依過失致死及過失傷害移送，過去違規黑歷史也被起底，除了2年內有5起交通違規遭到開罰，還曾在2019年因違停害死機車騎士，猶如一顆不定時炸彈。

▲白色轎車先是擦撞到另一台機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲白色轎車撞向待轉區的8部機車，造成1人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，73歲陳男16日傍晚5點行經楠梓新橋要右轉，先擦撞1部機車後，再撞擊待轉格內8台機車，除汽車駕駛外9名傷者（含乘客一人）分別送醫，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。其中一名林姓傷者傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。

▲▼撞翻待轉區釀1死8傷！73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼肇事駕駛2年5違規，還曾因違停害死人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼撞翻待轉區釀1死8傷！73歲翁黑歷史曝　2年5違規還曾違停害死人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，陳男過去是計程車司機，而這也並非是陳男第一次惹出人命，早在2019年，他就曾違停，害機車騎士撞上死亡，在駕駛計程車時，曾在2023年9月曾闖紅燈、2023年10月不依號誌行駛，以及2024年連續路段沒打方向燈，遭開罰共4件。另外，2024年10月開著自家車也因未停讓行人遭罰。

▲▼「3秒掃倒8車」撞翻待轉區釀1死8傷　高雄73歲翁遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼撞翻待轉區釀1死8傷，高雄73歲翁遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼「3秒掃倒8車」撞翻待轉區釀1死8傷　高雄73歲翁遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

今（17）日9時許肇事陳男在完成相關調查詢問筆錄，遭警方依過失致死及過失傷害移送，過程中，面對現場媒體追問「知道撞死人了嗎？」、「有要道歉嗎？」陳男頭戴安全帽，全程低頭沈默不回應，被帶上警車移送。另警方已報請橋頭地方檢察署進一步相驗死者死因。

警方表示，該處113年發生A1類0件、A2類4件、A3類7件，114年至今則發生A1類1件、A2類3件、A3類4件，呼籲用路人應隨時注意交通標誌、標線、號誌的指示，並保持專注，減速慢行，以保障自己和他人的安全。

11/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高雄車禍交通事故楠梓國小過失致死陳姓司機

