公益 公益 互助 溫馨

「永齡銘馨盃」點亮青春光芒　ENERGY牛奶為年輕舞者打氣

▲ENERGY成員牛奶現身第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽，為年輕舞者加油打氣，同時肯定賽事為台灣街舞文化帶來實質鼓勵。（撰稿／記者胡至欣；剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／綜合報導

第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽於台北流行音樂中心圓滿落幕。今年以「BEYOND YOUR STAR」為主題，鼓勵年輕舞者勇敢展現自我、超越極限。賽事不僅延續大師級評審陣容，規格也全面升級，提供專業國際化舞台，總獎金從原定新台幣300萬加碼至近500萬元，更創下歷屆新高。

▲▼曾馨瑩暖心主理「永齡銘馨盃」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「永齡銘馨盃」為全台最高獎金的街舞賽事之一。（圖／攝影中心）

▲▼曾馨瑩暖心主理「永齡銘馨盃」 。（圖／記者劉亮亨攝）

永齡銘馨盃不僅是台灣最高獎金的舞蹈賽事之一，也擁有最多得獎隊伍，讓年輕舞者獲得最大的資源，無後顧之憂地投入創作。除原有的冠軍、亞軍、季軍獎項外，特別增設「最佳編舞創意獎」，以及「銘馨獎」、「青睞獎」、「魅力獎」三獎項，針對舞台表現與話題聲量給予加分，強化對優秀隊伍的肯定。

▲▼曾馨瑩暖心主理「永齡銘馨盃」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲曾馨瑩好友、藝人牛奶現身支持永齡銘馨盃舞蹈大賽。（圖／攝影中心）

活動壓軸迎來明星頒獎嘉賓—ENERGY成員牛奶。身為永齡銘馨盃主理人曾馨瑩的多年好友的他，驚喜現身支持公益，為選手加油打氣。牛奶分享自己的學舞歷程，勉勵年輕舞者：「只要堅持跳下去，舞台就會為你亮起來。」他同時肯定賽事，為台灣街舞文化帶來實質鼓勵。

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲今年增設「明星獎」、「青睞獎」及「魅力獎」三個特別獎項。（圖／永齡基金會提供）

牛奶回顧過去：「我們大約30年前比賽時，全台第一名的獎金只有10萬元，當時舞者們都為了這筆獎金激烈角逐。時至今日，我看到許多舞蹈前輩，包括今天現場的老師，大家一起努力把街舞文化推向更高水平。」他也感謝主理人曾馨瑩，大方加碼再加碼，「她認為這些老師與舞者們都很辛苦，希望給每個努力的人一份鼓勵和安慰。」

▲第三屆永齡銘馨盃舞蹈大賽圓滿落幕。（圖／永齡基金會提供）

▲永齡銘馨盃透過舞蹈凝聚年輕世代的能量。（圖／永齡基金會提供）

永齡基金會將持續支持藝術教育，透過舞蹈凝聚年輕世代的能量，銘馨盃不僅是比賽，更是一場充滿希望與夢想的盛宴，在熱血與汗水交織的舞台上，散發青春光芒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

永齡銘馨盃ENERGY牛奶曾馨瑩舞蹈比賽街舞台北流行音樂中心藝術教育

讀者迴響

