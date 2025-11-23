國際自由聯盟譴責中國跨境鎮壓台灣國民　沈伯洋：中國自己逼出來的

▲民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟第209屆執行委員會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

綠委范雲、沈伯洋22日出席國際自由聯盟第209屆執行委員會，該會昨正式通過由范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議，還有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨國鎮壓」。對此，沈伯洋今（23日）表示，這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認，「台灣國民，不是中國國民」，這個論述，是中國自己逼出來的。

沈伯洋表示，昨天，國際自由聯盟（LI）正式通過了由身兼國際自由聯盟副主席范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議，過程中有個非常關鍵的插曲。現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」的鎮壓。

「​Taiwanese Nationals——台灣國民。不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals」，沈伯洋強調，這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認。

沈伯洋指出，中國的跨境鎮壓，英文是「transnational repression」，中國在法律戰被定性如此，那麼，民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

沈伯洋強調，「台灣國民，不是中國國民」，這個論述，是中國自己逼出來的。「你繼續通緝，我就繼續反擊」，中國百般阻撓他在台灣對抗紅色論述，沒有關係，「我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場」。