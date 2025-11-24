貨車追撞綠17！　台南公車司機邱英詔臨危不亂疏散乘客獲肯定

▲綠17公車遭後方貨車追撞，駕駛邱英詔第一時間疏散乘客避免事態擴大。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南綠17公車日前在南區新興路、金華路口遭貨車追撞，關鍵時刻，駕駛邱英詔不只第一時間向乘客說明狀況、疏散下車，還在確認所有人都無恙後，主動走上車陣協助導引交通，避免事故擴大，冷靜沉著的應變能力獲交通局高度肯定，客運業者也將予以表揚，並列入年度優良駕駛評選參考。

交通局長王銘德指出，事故發生於上午約9時，邱英詔駕駛綠17公車停等紅燈時，後方一輛貨車突然失控追撞。邱英詔立即安撫乘客，協助全部安全下車，所幸車上無人受傷。他隨後發現肇事貨車在撞上公車前，已先波及前方兩輛機車，騎士僅受輕微擦挫傷。面對可能引發追撞的混亂交通，邱英詔沒有退縮，在警方抵達前便主動維持現場秩序，協助導流車輛，降低二次事故風險，展現成熟的職業素養。

王銘德強調，市長黃偉哲一向重視公共運輸安全，要求業者強化教育訓練，邱英詔能在突如其來的衝擊下冷靜處置，就是訓練成果最好的印證，「值得大大嘉許」。

公共運輸處長劉佳峰補充，邱英詔在事故瞬間啟動標準作業流程（SOP）、安撫乘客情緒，並以公車車體作為阻隔，擋住後方車流，減少後續衝擊。他的臨場判斷、主動協助的精神，已成為大台南公車文化中最可貴的示範。

公運處表示，已請客運業者予以嘉勉，並將邱英詔列入年度優良駕駛選拔參考。也鼓勵民眾搭車遇到優秀駕駛時，不妨直接給予鼓勵；或透過 1999、或向公運處反映，以實際行動支持第一線駕駛，共同打造更優質的公共運輸環境。