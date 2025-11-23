　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

▲▼台南後壁烏樹林廢棄物大火。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南後壁烏樹林廢棄物21日晚間發生火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

網搜小組／劉維榛報導

「快氣死！」一名台南網友抱怨，「整夜被臭到睡不著」，許多人形容空氣中充滿塑膠燃燒味。事實上，環保局23日指出，異味源於後壁區烏樹林廢棄物暫置場火警，火勢雖已控制但仍悶燒，部分下風處區域出現異味波動，呼籲民眾關窗並減少外出。

一名網友在PTT台南板抱怨，深夜就聞到濃濃異味，甚至臭到早上還沒消散，「整個城市一堆人被臭到睡不著」，從曬在外面的衣服、房內床單、家具之外，就連房內也瀰漫臭味，氣得他開噴「相關單位完全沒說法？直接當沒這件事發生，是都還在睡是不是？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友也紛紛回應，「東區感覺從凌晨3點左右臭到早上」、「南區+1...空污」、「幾乎要難以呼吸的程度」、「外面整個都是火燒味」、「家裡有呼吸道問題的長輩，整夜咳嗽跟喉嚨不舒服，空氣清淨機三台全開還是臭得要死」、「空污超級嚴重，騎個車眼睛都會有明顯異物感」、「現在還在臭，吸到喉嚨都痛了」、「大概半夜3點空品急速惡化」、「東區半夜臭醒關窗戶」。

不過也有網友表示，其實台南市政府環境保護局有在臉書發布說明，最新23日11點貼文指出，後壁區烏樹林廢棄物暫置場火警已控制，仍在悶燒中，環保局已持續針對風向及周邊空氣品質進行監測。

環境保護局再次提醒，今日上午風向以偏北至西北西風為主，部分下風處區域可能出現異味或輕微濃度波動。若民眾聞到臭味或感到不適，建議先行關閉門窗，並減少不必要的戶外活動。

▼火勢已控制，但仍在悶燒中。

▲後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場深夜起火，消防隊通宵搶救，市長黃偉哲赴現場視察，要求盡快阻斷悶燒，降低延燒風險。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中女騎士摔車　墜大排慘死
高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！
又一國際品牌退出中國！宣布「全面撤櫃」
15歲少年帶小女友電影院%%！被感化教育再賠30萬
徐若熙決定旅外最大關鍵　曝隊友反應：他們叫我趕快滾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

快訊／台中移工11樓鷹架摔落2樓　「右臉幾乎不見」送醫搶救

Buffet優惠整理包　凱撒集團這3家「平日用餐買一送一」

快訊／台中霧峰靈隱寺前悲劇！女騎士摔車墜溝送醫不治

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊：別把國家英雄做為攻擊工具

台南小美軍沙灘20犬包圍！女遊客驚魂　動保處：今年已捕107隻

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

南韓總統李在明最快下月「搬回青瓦台」　國防部搬家需花費5億元

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

李國煌「27歲讀小六XDD」　佩服楊貴媚「哭出跨年晚會」

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

2026馬年！　3生肖走大運

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

找出365鹽酥雞是哪家了！店家推拜金套餐

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

更多熱門

相關新聞

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車

台南市安明路、科技公園大道路口今(23日)上午9時45分許傳出一起嚴重車禍，警方初步調查，一名許姓男子(45歲)駕駛大貨車往南行駛，疑因煞車不及導致車輛翻覆，並撞擊前方停等紅燈的吳姓機車騎士(41歲)、自小客車及營業大貨車，其中吳姓騎士多處擦挫傷，送往醫院治療，幸無生命危險。警方調查，肇事的許男已及遭波及的3車駕駛均無酒駕，詳細事故原因尚待釐清。

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

南青出擊！台南號召高屏青年委員跨域共創打造青年友善新南方

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

台南東和里寵物友善公園啟用！免費疫苗、身分證開通還送雞腿

台南東和里寵物友善公園啟用！免費疫苗、身分證開通還送雞腿

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

關鍵字：

台南後壁區烏樹林廢棄物火警空氣品質呼吸

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2026馬年！　3生肖走大運

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面