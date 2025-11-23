一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

▲台南後壁烏樹林廢棄物21日晚間發生火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

「快氣死！」一名台南網友抱怨，「整夜被臭到睡不著」，許多人形容空氣中充滿塑膠燃燒味。事實上，環保局23日指出，異味源於後壁區烏樹林廢棄物暫置場火警，火勢雖已控制但仍悶燒，部分下風處區域出現異味波動，呼籲民眾關窗並減少外出。

一名網友在PTT台南板抱怨，深夜就聞到濃濃異味，甚至臭到早上還沒消散，「整個城市一堆人被臭到睡不著」，從曬在外面的衣服、房內床單、家具之外，就連房內也瀰漫臭味，氣得他開噴「相關單位完全沒說法？直接當沒這件事發生，是都還在睡是不是？」

底下網友也紛紛回應，「東區感覺從凌晨3點左右臭到早上」、「南區+1...空污」、「幾乎要難以呼吸的程度」、「外面整個都是火燒味」、「家裡有呼吸道問題的長輩，整夜咳嗽跟喉嚨不舒服，空氣清淨機三台全開還是臭得要死」、「空污超級嚴重，騎個車眼睛都會有明顯異物感」、「現在還在臭，吸到喉嚨都痛了」、「大概半夜3點空品急速惡化」、「東區半夜臭醒關窗戶」。

不過也有網友表示，其實台南市政府環境保護局有在臉書發布說明，最新23日11點貼文指出，後壁區烏樹林廢棄物暫置場火警已控制，仍在悶燒中，環保局已持續針對風向及周邊空氣品質進行監測。

環境保護局再次提醒，今日上午風向以偏北至西北西風為主，部分下風處區域可能出現異味或輕微濃度波動。若民眾聞到臭味或感到不適，建議先行關閉門窗，並減少不必要的戶外活動。

▼火勢已控制，但仍在悶燒中。