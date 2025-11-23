　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

台灣人不會偷現金？民眾發現無人看顧的鈔票不會被拿走，反而是食物、安全帽還比較危險。（示意圖，ChatGPT生成）

▲台灣人不會偷現金？民眾發現無人看顧的鈔票不會被拿走，反而是食物、安全帽還比較危險。（示意圖，ChatGPT生成）

圖文／鏡週刊

近日社群平台Threads上有一則貼文引發熱議，一名網友分享在蝦皮智取店看到的景象，機台上有400元現鈔直接大剌剌擺著，沒有人會拿走，但機車上的鹽酥雞或安全帽卻會被偷，讓該網友直呼台灣真的很奇怪。許多網友紛紛議論表示，偷400元可能會被監視器拍下告侵占，但偷機車上的鹽酥雞結果卻會不一樣。

網友貼文秀出百元現鈔直接放在蝦皮機檯上的照片，上面字條僅簡單紀錄時間和金額，未有任何可供辨識失主身分的資訊，四周無人看管，卻不會有人偷，讓原PO笑說，「台灣真的很奇怪，掛在機車上的鹽酥雞、安全帽都會被偷，但是鈔票明目張膽的放在這，就是沒人拿走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發眾人熱議，有網友指出，蝦皮店內有監視器，證據很明顯，若拿走這400元恐被告侵占，反倒是機車上的鹽酥雞，不見了可能是被狗咬走的，沒有證據也無可奈何。

蝦皮店內因為有監視器，不怕錢丟了被偷拿，不過機車上的東西卻不一樣，有網友開玩笑表示：「鹽酥雞冷了就不好吃了，只能再去重買⋯ 幫你拿走是怕您吃到不好吃的，他幫您先吃不要浪費」、「鹹酥雞性價比比較高 你拿了400還得自己去買鹹酥雞 有人代勞不是更好」、「台灣人喜歡小確幸 太大的不行」'「錢一定是不能亂撿 但鹽酥雞一定要趁熱」。

也有許多人分享自己的經歷，例如在ATM領完錢忘了拿，竟然被人送到捷運服務台；有人將整串鑰匙忘在機車上一整天，晚上回來竟發現機車和鑰匙都安然無恙待在原地。除了機車上的食物、安全帽以外，也有人點名雨傘也是容易被偷走的物品之一，「台灣人缺的不是錢，缺的是機車上的安全帽、超商門口的雨傘」。

這篇貼文甚至疑似釣出寫下該紙條的民眾現身說法，一名自稱大叔的網友留言表示，其實他已經遇過3次類似情況，之前都是請服務人員拿走，但那天去現場沒有人在。他也強調，不是自己的東西他不會有想要拿走的念頭，不管是10元、10萬元都一樣，且他寫下字條後也有拍照分享到其他臉書社團尋找失主。

不過事實上，機車上的鹽酥雞也不能亂拿，根據《刑法》第335條侵占罪，侵占自己持有他人之物者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，小心別以身試法。


更多鏡週刊報導
垃圾山里長爆「藍轉綠」！楊智伃酸「收國民黨不要的垃圾」　遭反譏：偷臭鄭麗文？
單親罹癌母養3兒！屏東「李爸水餃」傳憾事　20歲次子生日隔天車禍不幸過世
海外刷卡小心「陷阱」！日本藥妝店一堆台灣人急提醒　旅日達人：多年宣導總算有效

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樂天桃猿突發記者會通知
12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應
未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」
豐原驚傳隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人
基隆翁引燃爆裂物亡！侄子到場陪同相驗
全球「最嚮往旅遊國家」出爐！睽違10年奪回冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化　生活節律是關鍵

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

未來一周2波東北季風接力　明晚變天「降雨機率增」

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化　生活節律是關鍵

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

Marz23攻蛋脫了洩粗肌！　大玩「人體衝浪」全場嗨瘋

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

耐斯王子大飯店聖誕心願卡啟動　400弱勢童願望待認領

張政禹回味12強冠軍感動　當兩寶爸自嘲有天使和惡魔：期待兒打球

嘉義大學106週年校慶　永續發展與跨域創新亮點

于朦朧劇組「募11萬辦追思會」遭抵制！　YTR揭詭異原因：二次傷害

豐原驚傳黝黑男隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人　警追查中

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

林柏宏.劉冠廷頒獎互虧　他終於可以走出北流XD

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

2026馬年！　3生肖走大運

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

找出365鹽酥雞是哪家了！店家推拜金套餐

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

更多熱門

相關新聞

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

摩斯貴店員少卻屹立不搖　網讚「3件事」狠甩對手

台灣速食品牌選擇多，其中以「米漢堡」做為主打的「摩斯漢堡」，登台超過34年依舊深受台人喜愛。近日有網友在Threads好奇發文，認為摩斯漢堡的漢堡賣超貴店員也請超少，到底為什麼不會倒？貼文一出吸引大批網友留言，紛紛狂讚摩斯「3件事」勝過其他速食店，但也抱怨最大缺點就是要等很久。

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化

14歲少女遭虐「瘦到16公斤」　送醫以為僅6歲

14歲少女遭虐「瘦到16公斤」　送醫以為僅6歲

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

關鍵字：

Threads蝦皮鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面