台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

圖文／鏡週刊

近日社群平台Threads上有一則貼文引發熱議，一名網友分享在蝦皮智取店看到的景象，機台上有400元現鈔直接大剌剌擺著，沒有人會拿走，但機車上的鹽酥雞或安全帽卻會被偷，讓該網友直呼台灣真的很奇怪。許多網友紛紛議論表示，偷400元可能會被監視器拍下告侵占，但偷機車上的鹽酥雞結果卻會不一樣。

網友貼文秀出百元現鈔直接放在蝦皮機檯上的照片，上面字條僅簡單紀錄時間和金額，未有任何可供辨識失主身分的資訊，四周無人看管，卻不會有人偷，讓原PO笑說，「台灣真的很奇怪，掛在機車上的鹽酥雞、安全帽都會被偷，但是鈔票明目張膽的放在這，就是沒人拿走。」

貼文引發眾人熱議，有網友指出，蝦皮店內有監視器，證據很明顯，若拿走這400元恐被告侵占，反倒是機車上的鹽酥雞，不見了可能是被狗咬走的，沒有證據也無可奈何。

蝦皮店內因為有監視器，不怕錢丟了被偷拿，不過機車上的東西卻不一樣，有網友開玩笑表示：「鹽酥雞冷了就不好吃了，只能再去重買⋯ 幫你拿走是怕您吃到不好吃的，他幫您先吃不要浪費」、「鹹酥雞性價比比較高 你拿了400還得自己去買鹹酥雞 有人代勞不是更好」、「台灣人喜歡小確幸 太大的不行」'「錢一定是不能亂撿 但鹽酥雞一定要趁熱」。

也有許多人分享自己的經歷，例如在ATM領完錢忘了拿，竟然被人送到捷運服務台；有人將整串鑰匙忘在機車上一整天，晚上回來竟發現機車和鑰匙都安然無恙待在原地。除了機車上的食物、安全帽以外，也有人點名雨傘也是容易被偷走的物品之一，「台灣人缺的不是錢，缺的是機車上的安全帽、超商門口的雨傘」。

這篇貼文甚至疑似釣出寫下該紙條的民眾現身說法，一名自稱大叔的網友留言表示，其實他已經遇過3次類似情況，之前都是請服務人員拿走，但那天去現場沒有人在。他也強調，不是自己的東西他不會有想要拿走的念頭，不管是10元、10萬元都一樣，且他寫下字條後也有拍照分享到其他臉書社團尋找失主。

不過事實上，機車上的鹽酥雞也不能亂拿，根據《刑法》第335條侵占罪，侵占自己持有他人之物者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，小心別以身試法。



