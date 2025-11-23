　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

▲營建剩餘土石方強化管理，桃園修法堵廢土漏洞

▲土資場示意圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處23日表示，考量中央將於115年統一全國的土方管理系統，為避免資源浪費、管理疊床架屋，市府將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，確保資訊流與管理面能無縫接軌，同時大幅強化「源頭管理」，增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可罰10萬元，並能按次處罰，展現執法決心。

建管處說明，桃園推動土方智慧管理已8年，綜整執行上的經驗與所遇到的困難，該處自113年起開始進行「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」法規總體檢，提出更精進的指引；而針對議會高度關注的「公共工程」管理議題，建管處將透過開放式的討論，朝強化公共工程主辦機關責任、土石方管理機關的管理強度研議。

▲營建剩餘土石方強化管理，桃園修法堵廢土漏洞

▲土資場。（圖／市府提供）

桃園在106年即領先全台推動管理制度，這8年已累積龐大的實務經驗，也看見現行法規可優化的部分。為了有序引導桃園的土方管理，市府歷時近2年盤點，將過去分散的土方管理資訊，例如電子聯單、土方進場與出場管理等，正式整合納入自治條例規範。

針對各界關心的公共工程土方管理議題，建管處強調，市府防堵廢土的決心與議會一致。但在法制執行面上，必須確保權責分明與中央法規相符。因此，在接下來的審議過程中將秉持前述原則，與議會共同研議如何透過條例修訂，明確規範並同步提升「公共工程主辦機關」與「土石方管理機關」的責任關係，確保兩者在各自的權責範圍內都能發揮最強的管理效能。

建管處莊敬權處長表示，這次修法是桃園土方管理「轉骨」的關鍵時刻。肯定議會把關，也顯示桃園民意對於土方管理的重視。無論是民間建案還是公共工程，透過這次修法釐清並強化各主管機關的責任，從產出廢土的那一刻起，到最終處理的每一個環節，都必須在陽光下接受最嚴格的檢視，守護家園土地不被亂倒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

第七屆桃園青年諮詢委員招募啟動　即起至12月底受理報名

快了！中壢區過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

直轄市第一！桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實治理新典範

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

30多歲男腦死器捐！宜蘭警「生命接力」國道護送救護車

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

日本仙台市長郡和子首訪台南　黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

耐斯王子大飯店聖誕心願卡啟動　400弱勢童願望待認領

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

搭北捷腳被踩！女不滿爆口角「車廂內亮刀」　乘客嚇壞急退

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

第七屆桃園青年諮詢委員招募啟動　即起至12月底受理報名

快了！中壢區過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

直轄市第一！桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實治理新典範

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

30多歲男腦死器捐！宜蘭警「生命接力」國道護送救護車

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

日本仙台市長郡和子首訪台南　黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

耐斯王子大飯店聖誕心願卡啟動　400弱勢童願望待認領

大陸實彈射擊地點藏玄機　將在北洋艦隊誕生地軍演

日經亞洲：憂台灣有事　日本西南群島擬建「地下避難設施」

《Hytale》救命稻草出現　前創辦人「出資復活」粉絲激動跪謝

「天琴颱風」預估將生成！再一波變天　14℃最冷時間出爐

港籍婦吃Buffet突倒地！OHCA送醫「仍在加護病房」　業者：了解中

超簡單！護唇「5大秘訣」一次看 　嘴唇也別忘了防曬

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

重磅升級！2026潮玩日韓就選莎倫娜號

【別亂摸鴨！】歐告把黃色小鴨當寶 主人一拿就急了

地方熱門新聞

30多歲男腦死器捐！宜蘭警國道護送

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

第七屆桃園青諮委招募啟動　即起受理報名

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集總統、市長同祝福

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

台中警與菜市場合作宣導防詐　婆媽讚爆

南消三大隊導入 AI × 短影音！義消防災宣導全面升級

黃偉哲迎駕北港媽祖盼庇佑台南將軍、北門災後平安復原

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

更多熱門

相關新聞

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

教育部祭3招「防校園濫訴」　鄭英耀：年底前完成修法

校事會議推動後引發「校園濫訴」問題。教育部昨預告修正相關條文，增訂親師生溝通預防機制，包括刪除匿名檢舉例外規定，明定校事會議僅審議不適任教師案件，另新增輔佐人機制。教育部長鄭英耀今（22日）指出，統計顯示，高達6、7成是不具名投訴，修正後可減少濫訴，預計今年底前完成修法公告，若能提早會更好，徹底解決校園內不信任問題。

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

台積電先進製程資料外洩　國民黨團擬修法：讓犯罪者罰到怕關到怕

衛福部推「受訓完整才能做醫美」　估600人執業遇挑戰

衛福部推「受訓完整才能做醫美」　估600人執業遇挑戰

陳亭妃推《企業併購法》修法中小企業要用「團體戰」迎戰國際

陳亭妃推《企業併購法》修法中小企業要用「團體戰」迎戰國際

立院審公立學校教職員退撫修法　朝野意見分歧全案留送協商

立院審公立學校教職員退撫修法　朝野意見分歧全案留送協商

關鍵字：

營建土石方桃園建管處修法廢土漏洞

讀者迴響

熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

子瑜媽搬來整個夜市！TWICE後台塞爆台味美食

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面