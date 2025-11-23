營建剩餘土石方強化管理　桃園8年經驗再出招修法堵廢土漏洞

▲土資場示意圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處23日表示，考量中央將於115年統一全國的土方管理系統，為避免資源浪費、管理疊床架屋，市府將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，確保資訊流與管理面能無縫接軌，同時大幅強化「源頭管理」，增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可罰10萬元，並能按次處罰，展現執法決心。

建管處說明，桃園推動土方智慧管理已8年，綜整執行上的經驗與所遇到的困難，該處自113年起開始進行「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」法規總體檢，提出更精進的指引；而針對議會高度關注的「公共工程」管理議題，建管處將透過開放式的討論，朝強化公共工程主辦機關責任、土石方管理機關的管理強度研議。

▲土資場。（圖／市府提供）

桃園在106年即領先全台推動管理制度，這8年已累積龐大的實務經驗，也看見現行法規可優化的部分。為了有序引導桃園的土方管理，市府歷時近2年盤點，將過去分散的土方管理資訊，例如電子聯單、土方進場與出場管理等，正式整合納入自治條例規範。

針對各界關心的公共工程土方管理議題，建管處強調，市府防堵廢土的決心與議會一致。但在法制執行面上，必須確保權責分明與中央法規相符。因此，在接下來的審議過程中將秉持前述原則，與議會共同研議如何透過條例修訂，明確規範並同步提升「公共工程主辦機關」與「土石方管理機關」的責任關係，確保兩者在各自的權責範圍內都能發揮最強的管理效能。

建管處莊敬權處長表示，這次修法是桃園土方管理「轉骨」的關鍵時刻。肯定議會把關，也顯示桃園民意對於土方管理的重視。無論是民間建案還是公共工程，透過這次修法釐清並強化各主管機關的責任，從產出廢土的那一刻起，到最終處理的每一個環節，都必須在陽光下接受最嚴格的檢視，守護家園土地不被亂倒。