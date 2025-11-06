立院審公立學校教職員退撫修法　朝野意見分歧全案留送協商

▲立院司法法制、教文委員會聯席會議併案審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立院司法法制、教文委員會聯席會議今（6日）併案審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正案。相較於昨日審「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，今日朝野氣氛並未過於火爆，但最雙方仍未達共識，在召委翁曉玲裁示下，全數保留送交朝野黨團協商。

針對這次修法，國民黨立委提案共有12個版本、5條條文。修法重點包括，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

會議發言階段，民進黨立委張雅琳表示，目前撥補給勞保1048萬人共約新台幣5170億元，而撥補給公保58萬人則高達5800億元，人數相差20倍，顯示過去對公教人員的照顧已相當足夠，持續年改，才能確保現在工作的人未來都被國家好好照顧，堅持改革是為了支持制度不會垮。

綠委吳思瑤也說，當初年改設置最低保障金額38130元，目的是為了維持退休人員的基本生活所需，而非像在野黨立委所說「拿去繳房貸」，負責任的執政者要打造的退休制度，必須是人人都領得到、可以照顧更多人，也要讓基金能持續更久，切莫讓鐵飯碗變成破飯碗，如果未來退休金領不到，就是重退職、輕現職。

藍委王鴻薇強調，此次修法是「停砍」、而非「恢復」過去制度，是將調降所得替代率停止在2024年或2025年。停砍年金確實會增加政府財政負擔，但提案所需要多撥補金額為4460億元，分20年撥補，平均一年約223億元。與短短五年內台電虧損高達4500億元相比，這筆金額未達拖垮全民財政的程度。

條文逐條審查完畢後，朝野立委及官員對所有條文均無法達成共識。翁曉玲裁示，議程討論事項各條保留，全案審竣，須交由朝野協商、送院會處理。

