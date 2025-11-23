明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地多雲到晴，溫暖舒適，明天晚間起東北季風增強，北部及東半部水氣增多，周二至周五冷空氣影響，北部及東北部降溫明顯，周三清晨為最冷的時候，中部以北及東北部低溫14至16度，預計要周六才會回溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周以東北季風影響為主，目前菲律賓東方海面的低氣壓有發展趨勢，但移動路徑偏西進入南海，對台灣影響機率小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部27至29度，宜花地區25至26度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

▲今天天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，明天基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春為零星降雨，其他地區多雲到晴。明天晚間東北季風增強，桃竹苗也會有局部降雨，預計影響到周五。

他指出，周二水氣較少，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。周三至周五水氣增加，桃園以北、東半部及恆春有短暫雨，新竹以南多雲到晴。周六東北季風減弱，回到多雲到晴天氣，東半部及恆春有零星降雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，明天白天舒適溫暖，各地高溫26至28度，晚間起東北季風增強，周二至周五北部及東北部高溫21至22度，低溫16至17度；中南部高溫26至28度，低溫16至17度，中部周三清晨僅14度；東部高溫23至25度，低溫17至18度。這波東北季風溫度最低時間為周三清晨，中部以北及東北部低溫14至16度，其他地區17至18度。周六才會回溫。

另外，張承傳也說，今晚至明天清晨中南部有局部霧；今天東南部及恆春、周二至周四東半部及恆春有長浪發生機率，提醒民眾留意。