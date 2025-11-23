　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐死

▲▼富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐死。（圖／翻攝家屬提供照片）

▲艾蜜莉亞被當局判定用藥過量身亡，但家屬不接受這個結論。（圖／翻攝家屬提供照片）

記者吳美依／綜合報導

美國18歲富家千金艾蜜莉亞（Amelia Salehpour）離奇陳屍毒窟，被調查人員判定意外用藥過量致死，但其父母堅信孩子遭到謀殺，砸下超過100萬美元（約新台幣3100萬元）重金進行私人調查，果然查出大量證據，試圖翻轉案情。

《每日郵報》、《洛杉磯時報》等外媒報導，艾蜜莉亞的父親阿里（Ali Salehpour）曾任應用材料公司（Applied Materials Inc）高級副總裁，身價約1.07億美元（約新台幣33.5億元）。儘管家境優渥，她卻因為精神健康與認知障礙問題導致藥物濫用，雖然實際年紀已達18歲，認知能力卻還停留在8年級。

2023年5月，艾蜜莉亞住進第一間戒毒中心，情況卻急遽惡化，開始出現幻覺、妄想及恐慌症甚至自我傷害，因此被轉送至位於科斯塔梅薩（Costa Mesa）的第二間戒毒中心，未料僅僅入住5天就出事。

2023年7月26日，艾蜜莉亞突然跟著前男友尼可拉斯（Nicholas Reyes）及綽號「襲擊者」（Raider）的馬隆（Marlon Mancillas）離開戒毒中心，隔天就被發現陳屍毒窟，現場留有針筒、燒焦湯匙、黑焦油海洛因殘留物，死因被裁定為用藥過量。

不過，其父母薩列普爾夫婦堅信女兒遭到謀殺，聘請私人安全公司Black Box進行調查，又聘請當地2位知名檢察官重新驗屍，最後根據大量證據，對7名涉案人士提告。

訴訟文件主張，艾蜜莉亞「從戒毒中心被拐賣出來，在幫派份子、性變態、吸毒者和武器販子經常光顧的一處毒窟，遭到毆打、性侵與殺害」，但警方辦案態度差勁，不僅沒有全面搜查現場，還做出「倉促又可疑」的死因裁定。

目前薩列普爾夫婦已同意不起訴7名涉案人士，原因並未對外公開，但仍希望洛杉磯警方繼續調查女兒死亡的案件，並聲稱檢察官納森（Nathan Hochman）也相信艾蜜莉亞是被謀殺的。

11/21 全台詐欺最新數據

