堰塞湖威脅再減壓！馬太鞍溪第三堰塞湖消失　花蓮持續全面清淤

▲花蓮縣政府於萬榮前進指揮所召開鳳凰颱風災後復原會議，由代理秘書長饒忠主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮縣政府日前於萬榮前進指揮所召開鳳凰颱風災後復原會議，由代理秘書長饒忠主持，中央駐地單位與地方公所皆到場報告復原進度，並就後續防災與復建作業進行討論，加速災後各項工程推動，讓受災地區儘速恢復正常生活。
林保署說明馬太鞍溪堰塞湖現況，截至21日原來第一個堰塞湖面積約8公頃，蓄水量降至31.3萬噸，水位下降達132.6公尺；後期新生成的第三個堰塞湖今日觀察已消失，河道恢復為一般流路。目前兩個堰塞湖持續溢流，溢流口與周邊邊坡穩定，無崩塌或阻塞情況，對下游河道水位抬升影響甚微，後續將持續監測堰塞湖變化及降雨預報，提醒民眾注意相關資訊，避免進入危險區域，以確保自身安全。
▲▼中央駐地單位與地方公所皆到場報告復原進度，並就後續防災與復建作業進行討論。
水利署第九河川分署指出，將持續培厚土堤（20米寬、5米高，持續加強至30米寬及6米高)，持續監控河道變化，以先建立主深槽以維持流路暢通，並將流路導流至河心，持續馬太鞍溪疏濬作業。
農業處表示，長橋排水上游野溪，為加速整體野溪清淤，與環保局分工，已加派機具增設第二施工面，累積清淤進度約100公尺，預計11月25日前完成清淤。
環保局表示，掃街作業及側溝清淤，預計11月23日完成。臨時堆置場土方移除，預計11月28日完成，依現況做滾動式修正。
花蓮縣政府表示，縣府團隊與中央單位持續緊密合作，全力加快完成清淤及復原作業，讓受災鄉親能儘速返回安全、穩定的生活環境。
