地方 地方焦點

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

▲▼馬太鞍溪暴漲導致花蓮縣萬榮鄉明利社區淹水，經濟部水利署緊急應變。（圖／記者陳瑩欣翻攝自經濟部）

▲馬太鞍溪暴漲導致花蓮縣萬榮、鳳林等地區，道路多處受損。（圖／翻攝自經濟部）

記者郭世賢／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（13日）因溢流引發泥石流，衝擊萬榮、鳳林等地區，道路多處受損。水利署於第一時間緊急阻斷水流，今（14日）上午起全面動員大型機具展開清淤與搶修作業。為維持作業安全、避免道路壅塞，花蓮縣警察局同步啟動交通管制與疏導措施，提醒用路人務必留意相關封路與改道資訊。

● 主要交通管制路段如下：

一、台9線
（1）台9線228.5公里（自萬里溪橋南端加油站起南下管制）。
（2）台9線230公里。
（3）長橋國小前（長橋路、長安路口）。
（4）花45線明利國小前路口實施管制。
（5）台9線231公里。
（6）忠一路、忠二路視情況封閉。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷 花蓮警啟動多點交通管制。（圖／花蓮縣警察局提供）

▲花蓮警佈署多路口管制確保通行安全。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

二、193縣道
（1）箭瑛大橋端往光復方向增派警力交通疏導。
（2）東富路18巷口（加里三號橋端）加強疏導，防止壅塞。
（3）193縣道與光豐公路口增派警力疏導交通。
（4）管制21噸以上大型車輛及甲、乙類大客車，並協助車輛改道行駛。

花蓮縣警察局呼籲鄉親與過往車輛務必遵守現場指揮，減速慢行並保持禮讓，共同維護道路安全，讓清淤工程能儘速完成、恢復正常通行。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷 花蓮警啟動多點交通管制。（圖／花蓮縣警察局提供）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷 花蓮警啟動多點交通管制。（圖／花蓮縣警察局提供）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷 花蓮警啟動多點交通管制。（圖／花蓮縣警察局提供）

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

台南火警「汙染物飄向南方」！高雄市環保局緊急提醒：關窗少外出

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

