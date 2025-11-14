馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

▲馬太鞍溪暴漲導致花蓮縣萬榮、鳳林等地區，道路多處受損。（圖／翻攝自經濟部）
記者郭世賢／花蓮報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（13日）因溢流引發泥石流，衝擊萬榮、鳳林等地區，道路多處受損。水利署於第一時間緊急阻斷水流，今（14日）上午起全面動員大型機具展開清淤與搶修作業。為維持作業安全、避免道路壅塞，花蓮縣警察局同步啟動交通管制與疏導措施，提醒用路人務必留意相關封路與改道資訊。
● 主要交通管制路段如下：
一、台9線
（1）台9線228.5公里（自萬里溪橋南端加油站起南下管制）。
（2）台9線230公里。
（3）長橋國小前（長橋路、長安路口）。
（4）花45線明利國小前路口實施管制。
（5）台9線231公里。
（6）忠一路、忠二路視情況封閉。
▲花蓮警佈署多路口管制確保通行安全。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）
二、193縣道
（1）箭瑛大橋端往光復方向增派警力交通疏導。
（2）東富路18巷口（加里三號橋端）加強疏導，防止壅塞。
（3）193縣道與光豐公路口增派警力疏導交通。
（4）管制21噸以上大型車輛及甲、乙類大客車，並協助車輛改道行駛。
花蓮縣警察局呼籲鄉親與過往車輛務必遵守現場指揮，減速慢行並保持禮讓，共同維護道路安全，讓清淤工程能儘速完成、恢復正常通行。
