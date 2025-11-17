　
社會 社會焦點 保障人權

紋面阿嬤出現了！花蓮明利村連日清淤　精神象徵雕像重見天日

▲▼經連日清淤，被埋的紋面阿嬤雕像終於重見天日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼經連日清淤，被埋的紋面阿嬤雕像終於重見天日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

受到鳳凰颱風帶來驚人雨勢與土石流的重創，花蓮縣萬榮鄉明利部落的精神象徵—著名的「紋面阿嬤」雕像，日前被滾滾而下的土石無情淹沒，令部落族人焦急萬分。在花蓮縣政府的積極協調與調集下，縣府團隊不畏艱難，動員重型機具連續兩日不停地趕工清淤，終於讓這座承載著部落歷史與文化意涵的雕像重新完整地呈現在世人面前。

▲▼經連日清淤，被埋的紋面阿嬤雕像終於重見天日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

巨大的紋面阿嬤雕像已從厚重的泥濘中脫困，雖然周遭環境仍是一片狼藉，堆滿了被土石沖刷下來的泥土，但雕像莊嚴慈祥的面容已清晰可見，彷彿默默地守護著歷經風災的部落。

▲▼經連日清淤，被埋的紋面阿嬤雕像終於重見天日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雕像莊嚴慈祥的面容清晰可見，彷彿仍默默地守護著歷經風災的部落。

環保局表示，紋面阿嬤雕像不僅是一件藝術品，更是部落文化的核心，見證了太魯閣族的堅韌與傳承。這次搶救行動的成功，是對部落歷史的尊重，也是縣府對於災後重建的決心展現。未來將會持續進行周邊環境的復原工程，期待儘快還給部落一個乾淨、安心的生活空間。

縣長徐榛蔚對所有參與搶救的機具人員表達最深的感謝與敬意，強調縣府將全力協助部落重建，讓紋面阿嬤的微笑成為鼓舞所有災民走出困境的力量。
 

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

24重機具狂挖　明利村一天清淤2000噸

24重機具狂挖　明利村一天清淤2000噸

花蓮縣府針對馬太鞍溪堰塞湖引發的洪災，集中力量進行災後復原，重點聚焦鳳林鎮及萬榮鄉明利村等重災區。環保局調度專業團隊及重型機具，單日清運泥沙和廢棄物達2200公噸，明利村清運量更高達2000公噸，展現快速復原的決心。

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

萬榮鄉、鳳林鎮清淤　交通管制行車攻略曝

萬榮鄉、鳳林鎮清淤　交通管制行車攻略曝

阿嬤出現明利村清淤精神象徵絞面雕像重見天日

