桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

記者楊熾興／桃園報導

桃園市民族路某養生館容留越南籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。警方晚間攻堅撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名男客未見應召女子，經搜查在員工休息室內木櫃的下方發現竟有密室，身著女僕裝女子就躲在密室內被員警揪出，查獲4名20多歲至40多歲越南籍女子，依法移請偵辦。

▲警方從密室中揪出越南女子。（圖／桃園警分局提供、下同）

▲越籍女子身著女僕裝，以每次3000元代價從事性交易。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所所長吳家鳴接獲情資，在桃園區民族路某養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。吳所長立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監控蒐證。

專案小組經完成蒐證，於昨晚持搜索票進行攻堅查緝，員警迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟一樓鐵門上到二樓，櫃台人員推說沒有二樓門鑰匙，員警立即撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名客人，應召女子疑似逃逸。

員警詳細搜查，在員工休息室內木櫃的下方發現竟有密室，身著女僕裝的應召女子就躲在密室內被員警揪出來，經調查男客以每次3000元代價從事性交易，本案行動共查獲應召女子4名(均為越南籍、1人失聯1人逾期)，客人2名，全案依法偵辦，外籍女子依規定移請收容。