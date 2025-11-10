　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊今年6月9日會同偵防分署台中查緝隊、台東查緝隊及各相關單位共組專案小組，持花蓮地方法院核發搜索票執行查緝，日前於花蓮縣吉安鄉光華工業區，當場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命與依托咪酯菸彈及疑似製毒化學原料等證物，全案依違反「毒品危害防制條例」移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

據海巡一二岸巡隊表示，此前因蒐獲情資：有數名可疑人士，在花蓮光華工業區一處廠區內違法從事毒品活動；經報請花蓮地檢署仁股檢察官指揮，並組成專案小組長期跟監蒐證完成。

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

今年6月9日執行現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因毛重30公克、第二級毒品安非他命與依托咪酯菸彈毛重共46公克、疑似用於依托咪酯之菸油681公克以及相關器具(烘乾攪拌機等)等證物並共拘捕8人，其中
7個現行犯（2人販賣移送、5人持有移送），另外1人帶案調查（未逮捕）。

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

本案查緝毒品雖屬少量，但查獲疑似用於依托咪酯之菸油及混參毒品之器具等證物，研判為處理毒品之用，所
幸即時查獲阻斷毒品危害情事發生。

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

海巡署將秉持國安、治安、平安及貫徹政府反毒決心，落實「新世代反毒策略」精神，將持續加強不法毒品案件查緝，防杜毒品流入社會。民眾若有發現可疑請撥打海巡「118」免費報案專線，檢舉不法共同維護社會安定。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲市民做好防颱措施

驚艷！在台菲律賓移工團體手作耀眼秀服　展現家鄉文化

竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

成軍不到半年！　長榮中學直排輪曲棍球隊勇奪市長盃亞軍

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架　全市通路未再販售

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲市民做好防颱措施

驚艷！在台菲律賓移工團體手作耀眼秀服　展現家鄉文化

竹市青年志工隊培訓成果豐碩　邱臣遠肯定以行動改變城市

工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

成軍不到半年！　長榮中學直排輪曲棍球隊勇奪市長盃亞軍

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架　全市通路未再販售

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

LIVE／鳳凰海警「大台北花東防豪雨」　氣象署最新說明

跨專業守護受虐兒！　成醫兒科余文豪奪紫絲帶獎新銳獎

秋田必玩2條鐵道！搭微笑列車穿過綠色隧道　玩具列車賞療癒山景

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

劉嘉玲罕公開動怒！點名平台「欺騙消費者」　不滿梁朝偉照片被亂用

【學長來了】校狗進教室躲雨 順道跟同學討摸摸

地方熱門新聞

虎尾就業中心推趣味互動學補助

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

阿北遺失健保卡　警夜送到家讓他喜出望外

更多熱門

相關新聞

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　觀浪最高罰25萬

「鳳凰」逼近南部沿海進入警戒　觀浪最高罰25萬

依據中央氣象署表示，「鳳凰」颱風今（10）日至周三影響最顯著，預計今(10)日下半天發布海警，海巡署南部分署已即刻啟動防颱整備措施，針對轄區內台南、高雄、屏東及小琉球沿海展開全面巡查與預警宣導，籲請民眾提高警覺、提前應變。

奥迪Q7藏毒拒檢　 闖窄巷撞2次電桿

奥迪Q7藏毒拒檢　 闖窄巷撞2次電桿

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

花蓮男遭情敵擄走痛毆　警網攔截2車逮5煞

花蓮男遭情敵擄走痛毆　警網攔截2車逮5煞

高雄男拒檢挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

高雄男拒檢挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

關鍵字：

工業區製毒溫床海巡攻堅毒窟毒品製毒工具

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面