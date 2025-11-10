工業區淪製毒溫床！海巡攻堅毒窟逮8人　起獲毒品+製毒工具

▲▼專案小組現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因、製毒工具並拘捕8人到案。（圖／海巡車東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊今年6月9日會同偵防分署台中查緝隊、台東查緝隊及各相關單位共組專案小組，持花蓮地方法院核發搜索票執行查緝，日前於花蓮縣吉安鄉光華工業區，當場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命與依托咪酯菸彈及疑似製毒化學原料等證物，全案依違反「毒品危害防制條例」移送花蓮地方檢察署偵辦。

據海巡一二岸巡隊表示，此前因蒐獲情資：有數名可疑人士，在花蓮光華工業區一處廠區內違法從事毒品活動；經報請花蓮地檢署仁股檢察官指揮，並組成專案小組長期跟監蒐證完成。

今年6月9日執行現場攻堅，當場查獲第一級毒品海洛因毛重30公克、第二級毒品安非他命與依托咪酯菸彈毛重共46公克、疑似用於依托咪酯之菸油681公克以及相關器具(烘乾攪拌機等)等證物並共拘捕8人，其中

7個現行犯（2人販賣移送、5人持有移送），另外1人帶案調查（未逮捕）。

本案查緝毒品雖屬少量，但查獲疑似用於依托咪酯之菸油及混參毒品之器具等證物，研判為處理毒品之用，所

幸即時查獲阻斷毒品危害情事發生。

海巡署將秉持國安、治安、平安及貫徹政府反毒決心，落實「新世代反毒策略」精神，將持續加強不法毒品案件查緝，防杜毒品流入社會。民眾若有發現可疑請撥打海巡「118」免費報案專線，檢舉不法共同維護社會安定。

