通緝犯租屋處製喪屍煙彈　警破門攻堅起獲大量原料+改造手槍

▲李姓男子涉嫌製造「喪屍煙彈」與改造手槍，警方攻堅逮人。（圖／桃園市警局刑大提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑事警察大隊會同龜山警分局偵查隊於16日晚間在龜山區某處民宅欲臨檢遭通緝的李姓男子，但李卻拒絕開門，警方攻堅破門當場查獲改造手槍、子彈及大量俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯原料、製造器具等證物，警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例之製造毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源。

桃園市警局保安警察大隊日前在龜山區巡邏時查獲毒品案，刑警大隊積極溯源，經透過手機鑑識調閱監視器影像等線索，查出有毒品來源與槍枝等情資，立即成立專案小組追查。專案小組原於17日向法院聲請搜索票，但前晚監控發現，28歲涉有多起刑案及多案通緝的李姓犯嫌疑似準備搬離租屋處企圖逃亡，專案小組於16日晚間前往查緝。

專案小組會同龜山警分局偵查隊於晚間9時許在龜山區租屋處查訪確認李在屋內，未料員警敲門李卻拒不開門，專案小組依刑事訴訟法之逕行搜索並攻堅破門而入，當場逮獲李嫌到案，現場起出改造手槍1把、子彈7顆、二級毒品依托咪酯煙彈「喪屍煙彈」、煙油原油15瓶約3.6公斤、不明液體原料2桶3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等證物。

專案小組偵訊後於17日將李嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例製造毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，警方將持續向上溯源，並擴大追查槍枝、毒品來源；桃園市刑大大隊長鄺慶泰指出，毒品、非法槍彈影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品、槍彈更為刑事重罪，經查獲恐將面臨終生牢獄，籲請民眾切勿以身試法。