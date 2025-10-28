　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

調查局台南市調處等單位緝毒人員，在颱風期間，直搗位於台江國家公園附近的偏僻魚塭、「一邊養魚、一邊製毒」的大型安非他命製毒工廠，逮獲35歲王姓王姓主嫌等4人，起獲各級毒品逾220公斤市價近2億元、現金456萬9000元及各類製毒工具一批，全案依《毒品危害防制條例》移送偵辦，台南地檢署依法起訴。

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

法務部調查局台南市調查處聯合南部地區機動工作站、高雄市調查處及台南市警第三分局、永康分局組成專案小組，報請台南地檢署陳琨智檢察官指揮，於6月13日颱風來襲清晨展開攻堅，兵分三路執行搜索查緝行動。調查指出，專案小組早在今年2月即接獲情資，指有製毒集團在四草綠色隧道一帶的魚塭區秘密製造安非他命。經6月長期蒐證確認主嫌王男等人多次購買製毒原料與器具後運入魚塭，專案組判斷毒品即將完成，即在蝴蝶颱風外圍環流侵台的清晨行動。

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

▲魚塭工廠表面養魚、暗地製毒，現場查獲各級毒品逾220公斤。（記者林東良翻攝，下同）

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

行動當日風雨交加，調查員在惡劣氣候中突入魚塭工廠，當場拘提20多歲陳嫌、力嫌等2人；另同步搜索王姓主嫌位於安南區的住所。王嫌為毒品通緝犯，平日防範嚴密，並在3樓臥室電視牆後設置夾層密室企圖藏匿。專案人員憑經驗判斷異狀仔細搜索，終於在密室內將躲在裡面的王嫌逮捕，並查獲甲基安非他命成品30包、愷他命4包、毒品咖啡包1000包及大批現金。魚塭工廠內亦搜得毒品半成品、先驅原料及製毒設備。而後循線在台南緝獲涉嫌提供製毒設備的30多歲孫嫌住處將他逮獲。

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

專案人員指出，該魚塭地勢偏僻、人煙稀少，集團為掩人耳目以高價承租，並實際養殖龍虎斑、草蝦與白蝦，外設十餘支監視器嚴密戒備。專案組仍運用空拍機等科技設備掌握行蹤，成功將整個製毒鏈一舉瓦解，在該批價值近2億元毒品未外流前，成功截獲。調查局表示，若未及時破獲，該工廠原計畫長期量產，恐有大量毒品流入市面，對社會造成重大危害。調查局將持續落實「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」政策目標，全力打擊毒品犯罪，也呼籲民眾若發現疑似製毒情事，應立即向調查局檢舉，共同守護社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

撞擊瞬間！休旅車駕駛「詭撞慘死」留20cm刀　警查有無他人下車

獨／情人視角出遊畫面曝！她交纏9億CEO雙亡　富商前男友憶笑容心碎

台南男疑缺錢！鐵錘搶銀樓「辣椒水噴闆娘」　變裝逃亡6hrs被逮

驚悚現場蒐證畫面曝！休旅車衝破鐵板燒店　駕駛割頸亡困車內

台中死亡車禍！休旅車逆向撞車衝進鐵板燒店　遭波及駕駛驚魂未定

不滿遭同校女師分手　國中教師朝她射3槍幸卡彈！判7年半定讞

渣夫外遇！小三懷孕竟辦性別派對「喜獲女兒」　正宮傻眼提告

偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

快訊／3閃兵藝人自爆遭勒索恐嚇　新北檢主動介入將另案偵辦

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

撞擊瞬間！休旅車駕駛「詭撞慘死」留20cm刀　警查有無他人下車

獨／情人視角出遊畫面曝！她交纏9億CEO雙亡　富商前男友憶笑容心碎

台南男疑缺錢！鐵錘搶銀樓「辣椒水噴闆娘」　變裝逃亡6hrs被逮

驚悚現場蒐證畫面曝！休旅車衝破鐵板燒店　駕駛割頸亡困車內

台中死亡車禍！休旅車逆向撞車衝進鐵板燒店　遭波及駕駛驚魂未定

不滿遭同校女師分手　國中教師朝她射3槍幸卡彈！判7年半定讞

渣夫外遇！小三懷孕竟辦性別派對「喜獲女兒」　正宮傻眼提告

偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

快訊／3閃兵藝人自爆遭勒索恐嚇　新北檢主動介入將另案偵辦

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

【最強吃貨】「黑色士兵」參戰非洲豬瘟 月吞300噸廚餘

社會熱門新聞

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

即／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血緊急送醫

更多熱門

相關新聞

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現「交纏」姿勢死在屋內客廳，女方口鼻還沾有白色粉末。據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司資本額達9億元，爸爸是生產化妝品包裝器具的「粉盒大王」台商董座。

美派航母打擊毒品　川普擬攻擊委內瑞拉

美派航母打擊毒品　川普擬攻擊委內瑞拉

美國制裁哥倫比亞總統　控涉全球毒品交易

美國制裁哥倫比亞總統　控涉全球毒品交易

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

美軍掃毒行動升級！首次跨入太平洋打擊運毒船

美軍掃毒行動升級！首次跨入太平洋打擊運毒船

關鍵字：

魚塭密室台南市調查處養魚製毒工廠毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面