偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

▲調查局台南市處等單位組成專案小組，突擊台江國家公園旁魚塭製毒工廠，一舉查扣大批毒品與現金。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

調查局台南市調處等單位緝毒人員，在颱風期間，直搗位於台江國家公園附近的偏僻魚塭、「一邊養魚、一邊製毒」的大型安非他命製毒工廠，逮獲35歲王姓王姓主嫌等4人，起獲各級毒品逾220公斤市價近2億元、現金456萬9000元及各類製毒工具一批，全案依《毒品危害防制條例》移送偵辦，台南地檢署依法起訴。

法務部調查局台南市調查處聯合南部地區機動工作站、高雄市調查處及台南市警第三分局、永康分局組成專案小組，報請台南地檢署陳琨智檢察官指揮，於6月13日颱風來襲清晨展開攻堅，兵分三路執行搜索查緝行動。調查指出，專案小組早在今年2月即接獲情資，指有製毒集團在四草綠色隧道一帶的魚塭區秘密製造安非他命。經6月長期蒐證確認主嫌王男等人多次購買製毒原料與器具後運入魚塭，專案組判斷毒品即將完成，即在蝴蝶颱風外圍環流侵台的清晨行動。

▲魚塭工廠表面養魚、暗地製毒，現場查獲各級毒品逾220公斤。（記者林東良翻攝，下同）

行動當日風雨交加，調查員在惡劣氣候中突入魚塭工廠，當場拘提20多歲陳嫌、力嫌等2人；另同步搜索王姓主嫌位於安南區的住所。王嫌為毒品通緝犯，平日防範嚴密，並在3樓臥室電視牆後設置夾層密室企圖藏匿。專案人員憑經驗判斷異狀仔細搜索，終於在密室內將躲在裡面的王嫌逮捕，並查獲甲基安非他命成品30包、愷他命4包、毒品咖啡包1000包及大批現金。魚塭工廠內亦搜得毒品半成品、先驅原料及製毒設備。而後循線在台南緝獲涉嫌提供製毒設備的30多歲孫嫌住處將他逮獲。

專案人員指出，該魚塭地勢偏僻、人煙稀少，集團為掩人耳目以高價承租，並實際養殖龍虎斑、草蝦與白蝦，外設十餘支監視器嚴密戒備。專案組仍運用空拍機等科技設備掌握行蹤，成功將整個製毒鏈一舉瓦解，在該批價值近2億元毒品未外流前，成功截獲。調查局表示，若未及時破獲，該工廠原計畫長期量產，恐有大量毒品流入市面，對社會造成重大危害。調查局將持續落實「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」政策目標，全力打擊毒品犯罪，也呼籲民眾若發現疑似製毒情事，應立即向調查局檢舉，共同守護社會安全。