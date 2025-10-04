　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

▲桃園與苗栗警方荷槍實彈攻堅以王男為首販槍、毒集團。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園與苗栗警方荷槍實彈攻堅以王男為首販槍、毒集團。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

遭桃園地檢署通緝毒品前科的46歲王姓男子平日擁槍自重且販毒、槍，桃園市中壢警分局先於上月25日前往新竹查緝圍堵，並開10餘槍仍遭其駕車衝撞逃脫，隨後多次轉換車輛、住所隱匿於苗栗偏僻山區，2日與苗栗縣警方在通霄鎮山區聯手攻堅，查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930公克，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送法辦。

▲▼查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930 公克。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930 公克。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930 公克。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局龍興派出所及偵查隊掌握情資，發現王嫌涉及槍械及毒品交易。於9月25日持搜索票前往新竹市查緝圍堵但仍遭王男駕駛衝撞突破包圍逃逸，經現場查獲人犯2名、改造手槍3把、子彈及毒品，隨後王男多次轉換車輛、住所，並與同夥選擇隱匿於苗栗通霄偏僻山區。

經專案小組與通霄分局密切合作，由桃園地檢署檢察官全程指揮，檢警2日合力攻堅，由於藏匿地面海背山、地勢十分險要，行動中以優勢警力兵分四路突入並結合保安警察大隊特殊任務警力正面攻堅，王嫌等人自知逃逸無望雖藏匿於閣樓內仍乖乖束手就擒，警方未費一彈。

現場查扣海洛因約40公克、安非他命約600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯菸彈13顆及菸油2瓶等大量毒品。其中王嫌因案通緝須服刑3年，同夥47歲張女因毒品案通緝須執行17年。全案警詢後，王嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，張嫌依通緝部分移送桃園地檢署歸案，其餘3嫌則由通霄分局移送苗栗地檢署依法偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光
同事衝災區當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

光復最美印記！台中環保局助清淤　救災泥車「被留言」暖哭眾人

警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

國1田尾路段聯結車、5小車撞一堆！13人受傷　混亂現場畫面曝

光復最美印記！台中環保局助清淤　救災泥車「被留言」暖哭眾人

警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

梁舒涵唱新歌竟靠香蕉開嗓：只在錄音室有效

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

桃猿連3年闖季後賽！教頭：不要跟去年一樣　洋將第3人待抉擇

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

苗栗遭刺女童一度氣血胸命危　最新狀況曝

更多熱門

相關新聞

17台清溝車全面動員　力拚中秋節前完成清淤

17台清溝車全面動員　力拚中秋節前完成清淤

馬太鞍堰塞湖潰壩造成光復鄉滿是淤泥，居民的家園和街道被大量淤泥覆蓋，在花蓮縣府相關單位、國軍、各縣市政府、志工團體與民間重機具的協助下，連日深夜不眠不休、二十四小時清淤，全力加速恢復市容，2日在各縣市政府及民間單位協力下，共出動17台清溝車清溝，累計清洗近5公里長度。

前檢察官捲濫墾案　陳其邁：一律嚴辦

前檢察官捲濫墾案　陳其邁：一律嚴辦

洪水強灌花蓮光復　陳其邁下令特搜待命支援

洪水強灌花蓮光復　陳其邁下令特搜待命支援

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

關鍵字：

檢警跨縣市攻堅通緝要犯大量毒品

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面