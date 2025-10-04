警轟10多槍抓槍砲犯！他逃7天終落網　長腿妹坐地被逮畫面曝

▲桃園與苗栗警方荷槍實彈攻堅以王男為首販槍、毒集團。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

遭桃園地檢署通緝毒品前科的46歲王姓男子平日擁槍自重且販毒、槍，桃園市中壢警分局先於上月25日前往新竹查緝圍堵，並開10餘槍仍遭其駕車衝撞逃脫，隨後多次轉換車輛、住所隱匿於苗栗偏僻山區，2日與苗栗縣警方在通霄鎮山區聯手攻堅，查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930公克，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送法辦。

▲▼查獲王男等 5人並查扣海洛因、安非他命及依托咪酯等各類毒品逾930 公克。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局龍興派出所及偵查隊掌握情資，發現王嫌涉及槍械及毒品交易。於9月25日持搜索票前往新竹市查緝圍堵但仍遭王男駕駛衝撞突破包圍逃逸，經現場查獲人犯2名、改造手槍3把、子彈及毒品，隨後王男多次轉換車輛、住所，並與同夥選擇隱匿於苗栗通霄偏僻山區。

經專案小組與通霄分局密切合作，由桃園地檢署檢察官全程指揮，檢警2日合力攻堅，由於藏匿地面海背山、地勢十分險要，行動中以優勢警力兵分四路突入並結合保安警察大隊特殊任務警力正面攻堅，王嫌等人自知逃逸無望雖藏匿於閣樓內仍乖乖束手就擒，警方未費一彈。

現場查扣海洛因約40公克、安非他命約600公克、依托咪酯200公克、依托咪酯菸彈13顆及菸油2瓶等大量毒品。其中王嫌因案通緝須服刑3年，同夥47歲張女因毒品案通緝須執行17年。全案警詢後，王嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，張嫌依通緝部分移送桃園地檢署歸案，其餘3嫌則由通霄分局移送苗栗地檢署依法偵辦。