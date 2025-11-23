找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

▲很多人喜歡吃鹽酥雞。圖非當事店家，亦與本文無關。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有一名女網友發文表示，她因為鹽酥雞買了365元，而被男友念是「拜金女」。相關話題在網路上引起討論，還有網友好奇，這家鹽酥雞店到底在哪裡？如今，就有好幾家鹽酥雞店開始推出「拜金套餐」，再掀熱議。

日前有名女網友在Dcard上發文，說她經過鹽酥雞店時，買了她和男友都想吃的食物，一共花365元，豈料男友卻不斷數落她花很多錢、是拜金女。但她認為，鹽酥雞2大盒約3、4人份，應該不算貴，同時一一列出價格，堅持自己沒有買貴。

不少網友看到後，都力挺原PO，之後更有網友在Dcard上，以「365鹽酥雞是哪家」為標題發文，提到該家鹽酥雞的分量很大，實在很想知道在哪裡？是哪一家？

貼文底下，有網友推測應該是「築雞鹽酥雞」，其價格、品項剛好都和原PO貼出來的一樣。築雞鹹酥雞-左營文自店21日也有貼出3天快閃活動，21日至23日有「拜金365甜蜜蜜套餐」，內容物就包含了雞肉、軟骨、魷魚、台中甜不辣、芋籤粿、高麗菜、雞屁股、大黑輪、蛋餅皮、米腸2份、蘿蔔糕、米血，另外贈送甘梅甜心地瓜。

還有網友回應，「我吃鹽酥雞蔬菜必點高麗菜」、「這價錢其實我覺得不貴欸，我在北部好想吃喔」、「整件事情受益最大的鹽酥雞老闆，一堆人在查這家」、「好便宜喔，台北這樣點可能要500元」、「我懷疑摳憐男是老闆的乾兒子，直接幫老闆省廣告費」。

此外，台灣第一家鹹酥雞裕農店也有推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，「一定讓你吃不完！」另也有一家鹽酥雞店同樣推出「365拜金套餐」，原價400元，現在優惠365元，要「讓你吃不完」。