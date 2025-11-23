　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、薯條。（圖／記者洪巧藍攝）

▲很多人喜歡吃鹽酥雞。圖非當事店家，亦與本文無關。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有一名女網友發文表示，她因為鹽酥雞買了365元，而被男友念是「拜金女」。相關話題在網路上引起討論，還有網友好奇，這家鹽酥雞店到底在哪裡？如今，就有好幾家鹽酥雞店開始推出「拜金套餐」，再掀熱議。

日前有名女網友在Dcard上發文，說她經過鹽酥雞店時，買了她和男友都想吃的食物，一共花365元，豈料男友卻不斷數落她花很多錢、是拜金女。但她認為，鹽酥雞2大盒約3、4人份，應該不算貴，同時一一列出價格，堅持自己沒有買貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後，都力挺原PO，之後更有網友在Dcard上，以「365鹽酥雞是哪家」為標題發文，提到該家鹽酥雞的分量很大，實在很想知道在哪裡？是哪一家？

貼文底下，有網友推測應該是「築雞鹽酥雞」，其價格、品項剛好都和原PO貼出來的一樣。築雞鹹酥雞-左營文自店21日也有貼出3天快閃活動，21日至23日有「拜金365甜蜜蜜套餐」，內容物就包含了雞肉、軟骨、魷魚、台中甜不辣、芋籤粿、高麗菜、雞屁股、大黑輪、蛋餅皮、米腸2份、蘿蔔糕、米血，另外贈送甘梅甜心地瓜。

還有網友回應，「我吃鹽酥雞蔬菜必點高麗菜」、「這價錢其實我覺得不貴欸，我在北部好想吃喔」、「整件事情受益最大的鹽酥雞老闆，一堆人在查這家」、「好便宜喔，台北這樣點可能要500元」、「我懷疑摳憐男是老闆的乾兒子，直接幫老闆省廣告費」。

此外，台灣第一家鹹酥雞裕農店也有推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，「一定讓你吃不完！」另也有一家鹽酥雞店同樣推出「365拜金套餐」，原價400元，現在優惠365元，要「讓你吃不完」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中
「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

轎車當貨車開！桃園「移動城堡」太誇張　警方將開罰

簡書曜3安猛打、投手群輪番壓制　福林國小提前扣倒石泉挺進複賽

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

冬天難起床非怕冷！醫師解答原因

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

更多熱門

相關新聞

「鹹酥雞365」熱議！業者推拜金套餐：保證吃不完

「鹹酥雞365」熱議！業者推拜金套餐：保證吃不完

近日，台灣一對情侶因為下班後購買了365元的鹹酥雞吃不完，引發雙方金錢觀念的嚴重衝突，女方甚至被男友罵是「拜金女」，最終毅然決定分手，事件曝光後引起網路連日熱議。如今，有台南店家緊跟時事，推出「365拜金套餐」，有網友前往朝聖，發現「真的超大份，難怪吃不完」。

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

室友開口借用「私密1物」　一票看傻

室友開口借用「私密1物」　一票看傻

《真珠美人魚》兒童不宜？　一票搖頭

《真珠美人魚》兒童不宜？　一票搖頭

欠2萬不還　還罵女友「鹹酥雞買365元拜金」

欠2萬不還　還罵女友「鹹酥雞買365元拜金」

關鍵字：

鹽酥雞365鹽酥雞拜金女拜金套餐Dcard

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面