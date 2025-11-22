　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才剛搬進宿舍！室友開口借用「私密1物」　一票看傻：尺寸一樣？

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲會借室友內衣嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

朋友、室友向自己借東西，並不是很罕見的事，但如果是私密衣物被借用，是否會答應？近日就有一名女網友表示，室友因為沒帶到內衣，加上內衣還沒買到，所以就向她借用，讓她感到錯愕，大家會借嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「室友說要借內衣會借嗎」為標題發文，提到她才剛搬進宿舍沒幾天，室友竟突然開口問她，是否能借一件內衣？讓她滿頭問號。她坦言，充電線、卸妝棉都可以借，但內衣是不是有點太私人了？

室友當時是說，自己忘記帶內衣，買的內衣又還沒到，但自己實在不習慣不穿內衣就出門，所以才會開口借。其實原PO是可以理解的，所以後來還是借用了，只是現在就不知道要不要留下那件內衣？會不會像是嫌棄人家？

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，大票網友都表示，「不借啊有夠詭異，她不習慣不穿那怎麼搬來宿舍的？當天有穿的話不能再多穿幾次嗎？或是隨便去寶雅或哪裡買也有吧」、「去寶雅隨便買一件也可以撐幾天，她好誇張啊」、「感覺很噁欸，你根本不知道她跟你借之後會不會幹嘛之類的」、「她超奇怪，寧願多穿幾天，也不會想穿別人內衣」。

也有網友提到，「尺寸也不一樣吧，怎麼會有這種荒謬問題」、「尺寸一樣？她隨便去寶雅買一件都好過跟人借吧」、「問她穿什麼罩杯，然後說對不起欸我是X罩杯，尺寸不合，她說沒關係我不介意的話，你就讓她去問問其他室友或者其他寢」。

11/20 全台詐欺最新數據

才剛搬進宿舍！室友開口借用「私密1物」　一票看傻：尺寸一樣？

