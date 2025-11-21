長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

▲很多人都會用串流平台看影片。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多八年級生都曾看過《真珠美人魚》，如今又有OTT平台、電視台在播放中配版，掀起一波重刷潮。不過就有網友發文表示，《真珠美人魚》回歸後，他才突然意識到，裡面有很多內容似乎「兒童不宜」！而貼文曝光後，便引起網友熱烈討論。

有網友在Dcard上，以「真珠美人魚也太兒童不宜」為標題發文，提到《真珠美人魚》最近在電視台播出，且YouTube也可以看得到，也因此，他最近常常會看到《真珠美人魚》的相關討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，原PO就在Threads上看到一張《真珠美人魚》的截圖，對話已經談到要和喜歡的對象生小孩，讓他驚覺《真珠美人魚》似乎有很多兒童不宜的內容，《真珠美人魚》真的適合給兒童觀看嗎？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「如果小朋友去查原作會發現更不適合，動畫已修改很多了」、「動畫已經很含蓄了」、「動畫好很多」、「動畫算保守了」、「你看新版漫畫會覺得更GG」、「漫畫有強吻畫面，印象深刻」。

也有網友表示，「小時候看這幕不懂生小寶寶的過程要發生性行為，不會多想。現在長大看到，會有畫面自然浮現出他們在壞壞的樣子」、「小孩應該幾乎看了就忘吧，你覺得『兒童不宜』只是因為你知道的太多了」、「還好當年我小時候都看不懂，只知道每次他們都在那唱歌打壞人」。還有網友說，「難怪我媽以前不喜歡我看」、「作者本來也沒說是專門畫給小孩子看的吧，哆啦A夢也一天到晚闖進浴室」。