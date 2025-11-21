　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

▲▼看電視,機上盒,網路電視,追劇,看劇,客廳,房間,第四台。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人都會用串流平台看影片。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多八年級生都曾看過《真珠美人魚》，如今又有OTT平台、電視台在播放中配版，掀起一波重刷潮。不過就有網友發文表示，《真珠美人魚》回歸後，他才突然意識到，裡面有很多內容似乎「兒童不宜」！而貼文曝光後，便引起網友熱烈討論。

有網友在Dcard上，以「真珠美人魚也太兒童不宜」為標題發文，提到《真珠美人魚》最近在電視台播出，且YouTube也可以看得到，也因此，他最近常常會看到《真珠美人魚》的相關討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，原PO就在Threads上看到一張《真珠美人魚》的截圖，對話已經談到要和喜歡的對象生小孩，讓他驚覺《真珠美人魚》似乎有很多兒童不宜的內容，《真珠美人魚》真的適合給兒童觀看嗎？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「如果小朋友去查原作會發現更不適合，動畫已修改很多了」、「動畫已經很含蓄了」、「動畫好很多」、「動畫算保守了」、「你看新版漫畫會覺得更GG」、「漫畫有強吻畫面，印象深刻」。

也有網友表示，「小時候看這幕不懂生小寶寶的過程要發生性行為，不會多想。現在長大看到，會有畫面自然浮現出他們在壞壞的樣子」、「小孩應該幾乎看了就忘吧，你覺得『兒童不宜』只是因為你知道的太多了」、「還好當年我小時候都看不懂，只知道每次他們都在那唱歌打壞人」。還有網友說，「難怪我媽以前不喜歡我看」、「作者本來也沒說是專門畫給小孩子看的吧，哆啦A夢也一天到晚闖進浴室」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

日本菓子店「狂遭外國客棄單」只能報廢！台灣旅客1暖舉　網讚爆

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」　網搖頭了

產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

外資砍台股創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」　大排場送豪車

龜仔港雞場協調會百名里民到場　業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

更多熱門

相關新聞

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

每個縣市都各有特色，也因此很多人到新環境後，需要花一些時間來適應。近日就有一名女網友分享，她每次北上參加活動，都被人潮、塞車、找不到車位等狀況搞到心累，因而懷疑自己是不是只適合在鄉下生活？生活在北部的人，都能接受這些狀況嗎？貼文曝光後，引起討論。

表妹中名校外語系！過來人嘆「夠用就好」

表妹中名校外語系！過來人嘆「夠用就好」

普發1萬拿到手「不知怎用？」　一票已用光

普發1萬拿到手「不知怎用？」　一票已用光

換工作像「闖地獄密室」！她曝職場3大毒文化

換工作像「闖地獄密室」！她曝職場3大毒文化

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

關鍵字：

真珠美人魚Dcard

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面