欠2萬不還　還罵女友「鹹酥雞買365元拜金」！律師諷：她是扶貧女

▲女網友買365元鹹酥雞，被男友罵拜金。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，買了鹹酥雞和男友一起吃，結果男友得知兩大包竟然要365元，氣得翻臉狂罵鹹酥雞買365元太誇張，還罵她「拜金女」，結果有190原是男方點的，而且男方還欠女網友2萬元。對此，律師林智群表示，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？」

女網友在Dcard發文，下班途中順路買了鹹酥雞，詢問男友要不要一起吃，男友爽快答應並表示願意出錢。她最後買了365元的鹹酥雞，回家後男友卻突然翻臉，質疑她花太多錢，還罵她是拜金女，口氣十分不悅，還持續抱怨，「最後我氣到直接跟他說不用付了，他還說這是妳自己說的喔。」

她仔細計算，發現男友指定的品項就佔了190元，「光你想吃的就要190了，加上我想吃的當然會破300」。雙方爭執後，她決定分手，收拾後東西後離開住處，還主動補貼2個月房租給男友，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的」，結束這段僅三個月的戀情。

事後男友打電話質問，女方則提及男友曾借2萬元補習費未歸還，男方表示現在拿不出錢，下秒突然掛斷電話，兩人再也沒有聯繫。女網友補充雙方的經濟狀況，她月薪5萬，男友方則是4萬，交往採AA制，「這次鹹酥雞是他第一次說要請客這樣，這三個月我被講過拜金女，當然他每次都說是開玩笑的」

對此，林智群律師搖頭嘆，女網友根本就是「扶貧女」不是「拜金女」，都願意借2萬元給男朋友了，哪裡拜金？「如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」女生花自己賺來的錢理所當然，男生若經濟條件不如人，就不該出言指責，「人家又沒花到你的錢，欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？」