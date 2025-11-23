　
社會焦點 保障人權

「黃阿瑪」現身凱達格蘭大道　攜手刑事局宣導防網拍詐騙

▲台北市長蔣萬安、刑事局詐防中心主任張文源均出席公益路跑宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市長蔣萬安、刑事局詐防中心主任張文源均出席公益路跑宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

知名網紅貓「黃阿瑪」今日（23日）現身凱達格蘭大道，與台北市不動產仲介經紀商業同業公會共同舉辦的「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」一起起跑，吸引大批親子及年輕族群參與。主辦單位並邀請刑事警察局加入反詐宣導行列，將民眾的路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷等公益用途，活動結合運動、公益與反詐意識，場面熱鬧。

刑事局指出，年輕族群最容易掉入「網路購物詐騙」陷阱。根據165打詐儀錶板統計，114年10月全臺共有4,141件假網拍詐騙案件，財損高達2億8千多萬元。詐欺犯罪防制中心法制化後，新任詐防中心主任張文源也首次公開亮相，他特別把握活動機會，提醒民眾提高警覺。

▲台北市長蔣萬安、刑事局詐防中心主任張文源均出席公益路跑宣導反詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

張文源在台上舉例，新北一名女高中生近日透過Threads向網友購買BLACKPINK在高雄演唱會的轉售門票，假賣家以「7-11賣貨便」為名提供偽造網站，要求她「線上實名認證」，並一步步騙走她提供的無卡提款QR code，前後遭提領6萬多元才驚覺受騙。張文源說，此類假網拍多以假網站誘使被害人點擊下單，接著以「需實名認證」為由，引導對方加假客服，再藉「銀行驗證」要求匯款或提供提款資訊，手法屢見不鮮。

他提醒，雖然假網拍案件單筆損失不一定巨大，但長年排名詐騙手法前五名，仍須特別注意。趁著許多年輕族群參與公益路跑，刑事局希望讓正確的反詐知識更深入生活。

活動現場也安排豐富的互動內容，刑事局將「反詐行動車」開到會場，提供民眾拍照與兌換小禮物；除暴特勤隊則展示武裝裝備，吸引不少民眾排隊體驗。台北市不動產公會同時邀請松山分局、中正第一分局設置攤位，以互動遊戲向民眾宣導反詐與交通安全觀念。主辦單位表示，希望透過「幸福家園」公益路跑，結合警政單位力量，讓守護社會安全不只是口號，而是警民共同努力的方向。

每日新聞精選

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血

時序進入冬季，也是血荒開始浮現的時節。台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午舉辦捐血活動，從10時30分起陸續湧入捐血民眾。今年協會延續多年公益傳統，特別邀請有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯擔任公益代言人，她雖淡出演藝圈，事業版圖已轉向其他領域，但公益腳步從未停下。

115年元旦升旗路跑　迎新年城市盛典

115年元旦升旗路跑　迎新年城市盛典

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

2026鐵道馬接力賽「路跑還能搭火車」　1日券135元搭到飽

東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證愛的早餐力量

東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證愛的早餐力量

關鍵字：

刑事局.黃阿瑪張文源公益路跑

讀者迴響

