血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

▲創會會長留峰甫與公益大使連靜雯一同號召民眾捐血。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

時序進入冬季，也是血荒開始浮現的時節。台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午舉辦捐血活動，從10時30分起陸續湧入捐血民眾。今年協會延續多年公益傳統，特別邀請有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯擔任公益代言人，她雖淡出演藝圈，事業版圖已轉向其他領域，但公益腳步從未停下。

連靜雯與創會會長留峰甫相識多年，她受訪時提到，虎哥長年投入弱勢關懷，特別是協助家境困頓者辦理後事，累計捐助金額早已破千萬。她說，公眾人物能做的不多，但至少能用影響力支持善念，因此接到邀請後立即排開行程，專程到台中力挺捐血活動。虎哥遞給她2萬元車馬費時，她甚至連紅包袋都未拆開便全數回捐功德會，盼善意能再循環。

念慈安靈功德協會成立於2018年，以協助無力負擔喪葬費用的家庭為宗旨，每年平均協助約200件案例。今年至11月15日已服務118件，疫情最嚴峻期間甚至單年突破近500件。協會協助的個案遍及全台，接獲通報後會先評估往生者家屬狀況，相關資訊也會公告於協會臉書。

留峰甫表示，冬季特別容易出現血荒，尤其學生放寒假後到農曆春節期間最為吃緊，因此協會提前規劃本次捐血活動。他也感謝黎明國際同濟會、香格禮坊、兆利國際租賃有限公司，以及黃文芳、邱吳書偉、陳志鷹、莊仁榮、鄭志豪等企業與人士共同響應，讓活動能順利成行。

主辦單位指出，捐血250c.c.可獲全聯禮券200元、香格禮坊太陽餅一盒及推廣孝親音樂USB；捐血500c.c.則提供400元禮券、蛋黃酥一盒及同款USB。USB的靈感源自留峰甫替已故父親創作的歌曲《擱叫一聲老爸》，描述年少邁錯步伐、遺憾無法再向父親說愛的心境，曲子拍成MV後，由孔鏘編曲、白冰冰執導，他本人更親自演出，希望把思念的情感轉化為力量。

留峰甫說，人生沒有重來的機會，但音樂能傳遞情感與提醒。他把MV製成USB送給捐血民眾，希望能成為陪伴與撫慰。活動現場氣氛溫暖，不少民眾在捐血車前排隊，與連靜雯拍照互動。留峰甫感謝她專程南下擔任公益大使，也再次呼籲大家珍惜父母，多花時間陪伴，不要等到遺憾發生才想補救。

▲留峰甫說，人生沒有重來的機會，他把MV製成USB送給捐血民眾，希望能成為陪伴與撫慰。。（圖／記者游瓊華翻攝）