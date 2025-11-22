　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏恐將讓步？川普特使28點和平計畫曝光　部分美議員批偏袒俄羅斯

▲▼美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）

▲美國特使魏科夫（Steve Witkoff）上月在邁阿密與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，討論28點和平計畫。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

根據多名消息人士透露，美國總統川普的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫在邁阿密舉行會面，討論一份旨在結束俄烏戰爭的28點和平計畫。美國部分官員與議員對這場會議可能造成的影響感到擔憂。

路透社報導，會議出席者包括川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及俄羅斯最大主權財富基金——俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫。德米崔耶夫是普丁親近盟友，今年已多次與魏科夫會談俄烏事務。雖然美國政府曾將德米崔耶夫列入黑名單，但川普團隊特別核准其入境美國。

知情人士透露，這份28點計畫要求烏克蘭做出重大讓步，但目前尚不清楚德米崔耶夫是否提出俄方具體條件，或這些要求是否已被納入方案。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週也在邁阿密與魏科夫討論該計畫，但他強調自己僅處理程序性事項，未參與實質內容協商。

川普表示，他希望烏克蘭總統澤倫斯基能在感恩節前同意此計畫。據路透社先前報導，美方曾警告烏克蘭，若拒絕計畫，美國可能考慮減少軍事援助。

另一方面，多位美國官員指出，國務院及白宮國家安全會議高層並未全面掌握這份和平計畫，美國烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）也未參與魏科夫與德米崔耶夫的磋商。一名高階官員表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖被告知計畫內容，但是否全程參與仍存爭議，部分官員指出計畫中包含盧比歐之前已否決的提案。

此舉引發國會內部分人士擔憂，認為魏科夫與庫許納未遵循跨部門程序，方案明顯偏向俄羅斯利益。參議院軍事委員會共和黨主席韋克爾（Roger Wicker）直言，計畫存在諸多問題，烏克蘭不應被迫割讓領土給普丁，他稱普丁是「全球最惡名昭彰的戰爭罪犯之一」。

卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞研究資深學者馬西科特（Dara Massicot）指出，普丁將此計畫視為未來協議基礎，顯示俄方可能在既對烏克蘭不利的提案上，提出更多修訂要求。

烏恐將讓步？川普特使28點和平計畫曝光　部分美議員批偏袒俄羅斯

烏恐將讓步？川普特使28點和平計畫曝光　部分美議員批偏袒俄羅斯

