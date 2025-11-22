川普與曼達尼白宮首會面破冰　合作共商紐約未來

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼21日在白宮舉行首次面對面會談，會後兩人接受約30分鐘的媒體採訪，展現出與過往敵對態度截然不同的融洽氣氛，笑著相互稱讚並承諾擱置分歧，共商紐約市未來。川普稱，兩人的共識比原本預期還要多，曼達尼的選戰也打得相當精采，希望曼達尼能成為一位真正偉大的市長。

▲川普與曼達尼21日在白宮會談。（圖／路透）

美聯社、CBS新聞、路透等報導，這次會面是由曼達尼（Zohran Mamdani）主動提出，要求針對紐約市不斷上漲的生活成本以及公共安全等議題進行討論，會後川普與曼達尼都重申，儘管雙方存在分歧，但也找到共識。

曼達尼說，這次與川普的會面富有成效，期待與川普合作，「我們把重點放在討論共同目標，也就是服務紐約市民」。

川普則稱，雙方達成的共識比原本預期還要更多，「我們有個共同點：都希望我們熱愛的這座城市發展得更好」，並稱讚曼達尼「能做出一些我認為會很棒的事情」，且曼達尼希望看到的零犯罪、租金下降等，這些他都同意，儘管在實現方式上可能存在分歧。

President Trump and NYC Mayor-elect Zohran Mamdani committed to working together after a White House meeting on Friday, with Trump sharing that it was a "very productive meeting" and saying he will be "helping him." https://t.co/DXTzgKkBJF pic.twitter.com/0lQtVueQVu — ABC News (@ABC) November 21, 2025

此外，川普多次協助曼達尼應對媒體尖銳提問，「我被罵得比暴君還難聽，所以這不算什麼侮辱。但我認為，在我們開始合作之後，他會改變主意」。當曼達尼被問到是否仍認為川普是法西斯主義者時，川普插話提及「沒關係，你直接說『是』就好了」，邊笑邊拍曼達尼的手臂，並稱曼達尼是個非常理性的人。

曼達尼曾自稱是川普最大噩夢，川普過去多次敦促紐約市民不要把票投給曼達尼，威脅刪減聯邦撥款，還暗示要把曼達尼驅逐出境。

政治分析人士先前認為，川普與曼達尼的這場會面恐怕重蹈烏克蘭總統澤倫斯基覆轍，但結果恰恰相反。美聯社指出，這次會談為雙方提供政治機會，對曼達尼而言，這是與全球最有權勢人物正面交鋒的機會，對川普來說則是在通膨壓力下展現解決民生問題決心的機會。