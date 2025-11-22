　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處歡慶成立20週年，特別於11月26日推出「西拉雅20歲生日慶」限量回饋活動，原價499元的「山泉療癒之旅－關子嶺一日小旅行」旅遊套票將在中午12點整開放搶購，這次只要20元即可入手，限量僅20組，售完不補，堪稱年度最超值小旅行。

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）


西拉雅風管處指出，這款小旅行套票內容相當豐富，包含台灣好行關子嶺線一日交通券及多項景點體驗優惠。遊客可搭乘公車漫遊關子嶺，沿途欣賞山林景緻，探訪碧雲寺、享用人氣桶仔雞，再體驗當地特殊的泥漿溫泉，讓身心都獲得徹底放鬆。活動同時宣導低碳旅遊理念，鼓勵民眾以公共運輸漫遊西拉雅，以更環保的方式享受南台灣秋冬風光。

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）
西拉雅管理處處長許主龍表示，11月26日是風管處的20歲生日，適逢換季入冬，正是泡湯療癒的好時節。想搶下這項超殺生日限定優惠的民眾務必提前設好提醒，中午12點開搶，花20元就能享受泡湯、品美食的小旅行，替冬日假期留下最溫暖的回憶。

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）


此外，為讓遊客更輕鬆玩遍西拉雅，管理處也推出多款台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票，於 KKDAY、KLOOK、QYOU 趣優及新營客運皆可購買，並享沿線特約店家折扣。12月13日、14日，民眾還可搭乘台灣好行菱波官田線前往官田遊客中心，參加「西拉雅5COOL音樂節」，一起嗨翻冬夜。更多活動與購票資訊可上西拉雅國家風景區管理處官網及臉書粉專查詢。

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：正當防衛
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

災後補助還沒發！太保5代表要求加速「追加預算案」三讀

月光下稻田腳印餐桌11/22登場！品嚐縱谷3大特產　線上開賣中

五星級飯店+租車業者組「菁鑽聯盟」　貴賓券10%捐公益

紓解桃園往返雙北通勤運量　黃婉如：市府應規劃雙層巴士上國道

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

災後補助還沒發！太保5代表要求加速「追加預算案」三讀

月光下稻田腳印餐桌11/22登場！品嚐縱谷3大特產　線上開賣中

五星級飯店+租車業者組「菁鑽聯盟」　貴賓券10%捐公益

紓解桃園往返雙北通勤運量　黃婉如：市府應規劃雙層巴士上國道

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

百人顧問團超壯陣！　大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

百人顧問團超壯陣！大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

黃婉如籲市府　儘速規劃雙層巴士上國道

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

龜仔港雞場協調會百名里民到場業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

南向布局大突破！高雄首創直航菲律賓

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲

台南後壁三合院凌晨突竄黑煙！高壓細水霧消防車神助攻

打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

災後補助還沒發　太保代表要求加速三讀

更多熱門

相關新聞

海拔1314M仰望星河　樂天女孩大推北橫最強觀星

海拔1314M仰望星河　樂天女孩大推北橫最強觀星

這個夏天，最浪漫的銀河夜空就在桃園拉拉山！桃市府推出《拉拉山星樂園》觀星遊程，一上線就場場秒殺！樂天女孩陳伊親身體驗後更直呼：「滿天銀河真的要親眼看才震撼，浪漫到不行！」這股追星熱潮，讓原本低調的夜間秘境瞬間成為焦點話題。雖然官方名額幾乎搶光，但想親眼感受純淨星海的你，還是可以跟著陳伊的腳步，自己來一趟超Chill的北橫觀星小旅行。

東石海之夏親子共遊　感受海洋魅力

東石海之夏親子共遊　感受海洋魅力

中山站「小東區」日系美食全攻略

中山站「小東區」日系美食全攻略

桃園蓮花季「雙路線接駁車」免費搭！

桃園蓮花季「雙路線接駁車」免費搭！

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

關鍵字：

西拉雅關子嶺一日遊套票

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面