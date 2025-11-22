西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

▲西拉雅風管處歡慶20週年，限量推出關子嶺一日遊20元套票，吸引遊客搶購。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導



交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處歡慶成立20週年，特別於11月26日推出「西拉雅20歲生日慶」限量回饋活動，原價499元的「山泉療癒之旅－關子嶺一日小旅行」旅遊套票將在中午12點整開放搶購，這次只要20元即可入手，限量僅20組，售完不補，堪稱年度最超值小旅行。



西拉雅風管處指出，這款小旅行套票內容相當豐富，包含台灣好行關子嶺線一日交通券及多項景點體驗優惠。遊客可搭乘公車漫遊關子嶺，沿途欣賞山林景緻，探訪碧雲寺、享用人氣桶仔雞，再體驗當地特殊的泥漿溫泉，讓身心都獲得徹底放鬆。活動同時宣導低碳旅遊理念，鼓勵民眾以公共運輸漫遊西拉雅，以更環保的方式享受南台灣秋冬風光。



西拉雅管理處處長許主龍表示，11月26日是風管處的20歲生日，適逢換季入冬，正是泡湯療癒的好時節。想搶下這項超殺生日限定優惠的民眾務必提前設好提醒，中午12點開搶，花20元就能享受泡湯、品美食的小旅行，替冬日假期留下最溫暖的回憶。



此外，為讓遊客更輕鬆玩遍西拉雅，管理處也推出多款台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票，於 KKDAY、KLOOK、QYOU 趣優及新營客運皆可購買，並享沿線特約店家折扣。12月13日、14日，民眾還可搭乘台灣好行菱波官田線前往官田遊客中心，參加「西拉雅5COOL音樂節」，一起嗨翻冬夜。更多活動與購票資訊可上西拉雅國家風景區管理處官網及臉書粉專查詢。