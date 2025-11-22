　
社會 社會焦點 保障人權

他喝爛醉嗆警掰彎偵防車天線　跆拳國手「警界蔣萬安」秒制伏

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局在執行擴大臨檢勤務，將車子停放在北市忠孝東路四段上，但是一名酒醉男子，竟然對著警車咆哮，甚至還動手將警車上的天線「掰彎」，兩名警員見狀立刻上前攔阻，結果又遭對方出手毆打，最後失態男子被警方當場控制並帶回派出所偵辦，其中一名壓制的警員還神似台北市長蔣萬安。

警方調查，50歲的楊姓男子，在22日凌晨0時許，在北市大安區忠孝東路四段上，因為喝到泥醉不堪，直接朝著警車嗆聲、咆哮，甚至不顧警員在旁，直接衝到警車前將無線電天線掰彎，導致警用巡邏車遭到破壞，現場一名警員見狀上前制止，卻遭楊姓嫌犯揮拳打傷，甚至連部有挫傷。

▲▼他喝爛醉掰彎警車天線，「警界蔣萬安」與同事制伏逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他喝爛醉掰彎警車天線，「警界蔣萬安」與同事制伏逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方扭打過程，另名32歲的張姓警員也立刻衝上前協助同仁，導致手部也有受傷，最後順利將人制伏，並且帶回派出所偵辦，訊後依照妨害公務、傷害以及毀損等罪嫌移送法辦。

▲▼張棋鈞神似北市長蔣萬安，甚至還曾經是跆拳道國手。（圖／左圖為資料照、右圖為記者邱中岳翻攝）

▲張棋鈞神似北市長蔣萬安，甚至還曾經是跆拳道國手。（圖／左圖為資料照、右圖為記者邱中岳翻攝）

據悉，上前協助同仁的警員張棋鈞，30歲，107年基特班，畢業後就到大安分局敦化南路派出所服務，因為長相神似台北市長蔣萬安，所以被同事私下稱呼為「警界蔣萬安」，且念大學就是跆拳道國手，曾經入選亞運培訓隊，甚至代表台灣出國比賽。

不僅如此，張棋鈞擁有跆拳3段的好身手，從小就投入跆拳道訓練，大學時期也曾入選國家亞運培訓隊，在大學畢業後就決定投入警職行列，2022年，張棋鈞第一次代表本國參加世界警消運動會，初生之犢不畏虎的他，果然在跆拳及空手道項目勇奪1金1銀2銅之佳績。

11/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

