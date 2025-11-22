農曆年前與輝達簽約、明年中動工　蔣萬安：全力加速行政作業

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府與新光人壽終於在21日簽下合意解約協議，紛擾多時的北士科T17、18基地地上權爭議終落幕。台北市長蔣萬安今（22日）受訪表示，接下來會全力加速相關行政作業，讓輝達能順利落腳北士科，預計農曆年前簽約、明年中動工；而針對北士科周邊甚至台北市整體的AI產業鏈規劃，蔣說，一定會用更長遠眼光做整體規劃。

蔣萬安今表示，非常感謝新壽昨天跟台北市政府順利完成解約協議，接下來就會進行都市計畫變更以及設定地上權，預計希望農曆年前完成跟輝達地上權的簽約，希望明年中動工。

另外，北士科T3、T4是否有計畫要規劃AI產業鏈？蔣萬安表示，過去在議會都有清楚說明，接下來全力希望加速相關行政作業，順利讓輝達落腳在北士科，以及接下來動工程序。當然，包括剛剛提到的 T3、T4 、T12以及周邊地區到整個台北市，未來對於產業戰略規劃，市府一定會用更高角度、更長遠眼光來做規劃。

記者追問，輝達落腳北士科吿一段落後，何時放副市長李四川走？蔣萬安笑了笑後未多談，僅表示，「其實現在離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。

而針對雙城論壇的進度，蔣萬安表示，雙城論壇都持續跟上海方溝通協調，目前還有很多行政細節還沒有確定，一旦有具體結果，會跟大家做報告。

