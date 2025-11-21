被徐國勇點名是台北市長好人選　王世堅簽名手滑：我不敢啦

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨台北部分則有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，民進黨秘書長徐國勇昨受訪時則點名立委王世堅是好人選。媒體今（21日）也追問王世堅，正在議場簽到的王世堅則是手一滑差點簽錯名，他連忙否認，「我不敢啦！徐國勇可能點錯了，我們是好朋友，我的名字可能隨時在他腦海裡，所以徐國勇講一講就提到我」。

對於徐國勇受訪時稱，因人選太多頭痛，王世堅說，對啊！就像他過去所說，民進黨人才濟濟、實在太多人選，這點確實是黨也在積極分析，民進黨一定每個縣市都讓最強的出來，其實每個黨應該都是，到時候選輸了怪兵器不好這不對，所以一定讓最強的出來。

至於台灣民意基金會董事長游盈隆分析，如果台北市長蔣萬安有緋聞，王世堅就有機會勝選？王世堅聽到此問題時一時無言，並表示，自己不做這個分析。

王世堅解釋，蔣萬安雖然跟我是敵對政黨，但相信他的人品、修養、家庭和諧種種，蔣萬安非常不可能有那種事發生，即便有這種事發生，情況如何也未必，這種分析不是正常政治研判時會提到的。

媒體也追問，如果黨真的需要是否願意出戰？此時，王世堅邊受訪邊在議場櫃台簽到，聽到此問題一時手滑差點簽錯名，王世堅表示，民進黨有那麼多優秀人才，先去徵詢他們的意願、優缺點、政策等等，一定會從強的先問到，「我不會被問到，等問到我選舉就結束了」。