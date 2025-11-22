　
國際

川普政府曾討論H200晶片允銷陸　輝達股價一度翻紅

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

美國川普政府近日正考慮是否允許輝達（NVIDIA）向中國出口H200人工智慧晶片，顯示晶片出口管制可能有新動向。消息引發市場關注，輝達股價（NVDA）短暫翻紅，但整體表現仍疲軟，最終仍跌0.96％、收178.91美元。

根據《彭博》週五（21日）報導，輝達的H200晶片可能獲准進入中國市場，目前美國政府內部已展開討論，但尚未達成結論。知情人士透露，此事仍停留在商議階段，不排除僅是初步討論，未必會有最終許可。H200並非輝達的頂尖型號，但性能依然亮眼，包括記憶體容量和頻寬均有顯著提升，吸引關注。

如果H200出口中國獲批，將被視為美方對華立場的重大調整，可能引發國內鷹派人士反彈。川普先前曾表明，可能和中國領導人習近平討論相關議題，但該話題未出現在近期會談中。財政部長貝森特（Scott Bessent）則指出，輝達最新的Blackwell系列晶片可能會在不再屬於尖端技術後才開放出口。

此外，美國國會正推動法案限制企業未來十年購買中國晶片製造設備，旨在阻擋中國AI發展。不過，中國方面近期也對外國AI晶片採取限制措施，包括禁止官方資料中心使用輝達產品。今年輝達曾獲准出售H20晶片至中國，但未見顯著銷售成果。輝達表示，上季財報受益於釋出H20庫存對其他市場的出貨收入，總額約6.5億美元。

11/19 全台詐欺最新數據

