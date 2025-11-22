快訊／台南烏樹林「廢棄暫置場」深夜大火！　恐延燒1週

記者葉國吏／綜合報導

台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚間驚傳火災，堆滿垃圾與廢樹枝的山頭全面燃燒，火光照亮夜空，場外50公尺都能感受到炙熱高溫。依過去經驗，這場火可能得花上一週才能完全撲滅。

▲台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚間大火。（圖／翻攝臉書／台南大小事，下同）

火災現場第一時間吸引眾人關注，台南市環保局長許仁澤、立法委員賴惠員以及後壁區區長李至彬紛紛趕赴現場了解情況。許仁澤指出，幸好周邊主要是水圳、農田和樹林，暫時避免火勢蔓延。賴惠員曾爭取中央補助，協助清理丹娜絲災後廢棄物，但目前資金仍然不足。環保局尚未獲核准追加補助，後壁暫置場的清理進度因此受阻。

值得注意的是，原定明年5月要交還給海軍海鋒大隊的烏樹林暫置場，也因場內堆積的廢木、垃圾等問題未能及時清運，成了此次火災的導火索。根據初步推測，廢木堆因日夜溫差產生沼氣，進而自燃引發火勢。現場火舌高竄，火勢迅速蔓延至垃圾山和廢木山，災情不斷擴大。

消防局出動大批消防車與水庫車支援，但因場內水源不足，只能外運水源灌救，情勢仍不樂觀。大火不僅延燒多個堆置區，現場還不斷傳出爆裂聲，恐怖的景象令人心悸。怪手挖掘防火牆幾乎無法阻擋火勢，撲救工作面臨重大挑戰。