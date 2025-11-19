花蓮慈濟附近出租套房惡火　1死1昏迷

▲花蓮惡火1死1傷。（圖／翻攝記者爆料網）

記者葉國吏／綜合報導

在花蓮慈濟醫院附近的國富9街一處出租套房18日晚間發生火災，濃煙和火勢從2樓窗戶不斷冒出，消防隊緊急灌救後，救出4名受害者，其中2人因吸入濃煙失去心跳，48歲吳姓男子雖恢復生命跡象但仍昏迷，69歲姚姓男子則因窒息不幸過世。

消防局自強分隊長游明信表示，晚間9時接獲報案，稱國富9街民宅起火，火勢已蔓延至2樓窗戶。消防人員迅速到場，根據住戶提供資訊，起火點疑為201房。進入現場時，屋內火勢已全面燃燒，隔間門也遭波及，濃煙瀰漫整棟建物，視線完全受阻。救援過程中，消防隊員陸續救出4人，包括住在304房的吳男，因吸入濃煙一度失去心跳，經搶救後生命跡象恢復，但仍昏迷；住在201房的姚男行動不便，無法逃生，吸入濃煙後窒息不治。另外，住在204房的72歲朱姓男子及70歲陳姓女子分別嗆傷，但陳女未送醫。

據了解，這棟出租套房距離慈濟醫院很近，租客多為回診、洗腎的長者或看護，租金每月約5000元。屋主林先生表示，房屋共有3層樓，12間房，大部分租給老人家，住在201房的姚男因手術療養已住半年，但起火原因不明。林先生推測，屋內木質地板可能助長火勢，期盼消防局協助調查。