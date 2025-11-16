彰化市凌晨火警！　17人送醫

▲彰化市凌晨火警 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



記者唐詠絮、張靖榕／綜合報導

彰化市今（16）日凌晨發生一起集合住宅火警，起火點位於中華西路143巷12弄1號，現場濃煙迅速往上竄升，多名住戶受困。消防局獲報後迅速升為3級火警，出動大批人車搶救，並陸續將受困民眾救出，全案共17人送醫。

消防局表示，火警於3時48分受理，現場為5樓RC集合住宅（鋼筋混凝土），起火位置位於1樓騎樓機車，燃燒面積約10平方公尺，濃煙迅速蔓延。消防人員抵達時，發現3樓仍有住戶受困，情況危急，指揮官於4時36分將火警提升為3級，並由大隊長蔡佳洲接手指揮。

救援行動分秒必爭。4時36分，消防人員率先從2樓救出1名民眾；4時46分，再使用共生面罩陸續帶出2名受困者。由於現場傷病患超過15人，消防局於5時33分啟動大量傷病患機制，加派救護人力支援。

截至5時43分，彰化01回報，現場財物損失約5萬元、建物損失1萬元，總樓地板面積300平方公尺，燃燒樓地板面積擴大至20平方公尺。消防人員共救出17人，全部送醫救治。本案起火點雖在戶外，但濃煙從樓梯與窗戶快速竄入，很快引起部分住戶不適、嗆傷，所幸送醫後都沒有生命危險。

為確認無人遺留，消防隊於6時與里長梁麗水協調後，與莿桐派出所員警針對6戶上鎖住戶強制破門，完成第三次搜索，均未發現其他受困民眾。

此次火警共出動消防車15輛、救護車11輛、消防人員52人；搶救指揮最初由彰化分隊長楊師融負責，後由大隊長蔡佳洲統籌指揮。火勢於4時25分獲得控制，4時28分全面撲滅。