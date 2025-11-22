今回溫28℃！明後天暖如夏　下週東北季風2地區涼雨

▲今天白天回溫，高溫上看28度。（圖／記者黃克翔攝）

受到東北季風影響，今天（22日）早晚偏涼，今晨最低溫出現在04：55苗栗農改的13.5℃。不過白天就會回溫，高溫上看28度。明後天高溫30度，下週一傍晚東北季風增強，北部、宜蘭轉涼有雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今天（22日）環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15-19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21-24度，中南部、台東可來到26-28度，感受較溫暖舒適。

降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。

11/23(日)-11/24(一)白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，11/24(一)白天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區降雨機率稍增。

11/23-11/24白天低溫預測:臺灣各地及澎湖、金門、馬祖16-21度；高溫預測:宜花25-26度，西半部及台東26-30度，澎湖、金門23-24度，馬祖20度。