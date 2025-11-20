下周還有颱風？可能生成時間點曝　最新預估路徑「1地區轉雨」

▲下周恐有新颱風生成。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，周末冷空氣減弱、氣溫回升，中南部上看30度，到了下周又有一波東北季風增強，有感降溫，此外，27日（下周四）菲律賓東方海面又有颱風生成機率，但影響台灣機率低。災害預報士賈新興分析，未來10天整體仍受東北季風影響，下周東南部水氣多，因為南海至菲律賓附近有熱帶系統發展。

賈新興預報，明天（21日）開始氣溫明顯回升，未來10天天氣主要受東北季風影響，但到了23至25日（周日至下周二）菲律賓東邊有低氣壓發展，發展之後初步預估路徑是往呂宋島南邊移動，來到南海附近時有機會成為下一號颱風，時間點落在26至27日（下周三至四），由於位置較為南邊，僅會使得東南部台東、高屏地區水氣增多，轉為短暫雨天氣。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」也引述GOOGLE AI（FNV3）最新系集圖，預估下周菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，但仍需要繼續觀察。

氣象署稍早指出，目前南海至菲律賓東方海面仍是低壓帶，27日菲律賓東方海面有颱風生成機率，但冷高壓距離台灣較近，預估颱風路徑將從南邊向西進入南海，環境不利於發展，對台灣沒有明顯影響。