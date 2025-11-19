全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，東北季風影響，冷空氣相對較強，明天（20日）清晨低溫西半部、宜蘭仍只有約15度，花東17度，各地感受涼冷，白天之後北東仍只有20度左右。氣象專家分析，明天起到周末，溫度緩慢回升，南部有機會超過30度以上，預估下周還有2波東北季風，第二波預估又會是較強的一波。

氣象署預報，明晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷，白天之後冷空氣相對減弱，但北部及宜花回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及台東白天高溫25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星降雨機會。

前氣象局長鄭明典今晚也根據天氣現況圖指出，各地代表站中，只剩恆春還在20度以上，「恆春應該很難降到20度以下，恆春這個地名真是不虛傳！」他說，以前和公衛領域合作的分析，北部要低到14度以下，醫院就診人數才會有相關的變動；南部則是到17度以下就會有統計上的相關反應，提醒民眾注意氣溫變化。

天氣風險公司分析師吳聖宇則分析，今晚到明晨溫度較偏低，中北部、東北部都市地區低溫約15度，空曠地區13至15度或以下，南部、花東都市地區17至19度。明天因為東北季風強度稍減弱且水氣減少，天氣較為好轉，溫度略有上升機會，苗栗以北到宜蘭白天高溫19至21度，中部及花東地區高溫22至25度，南部地區25至27度。

吳聖宇認為，台灣附近東北季風自22日（周六）白天起將逐漸減弱，風向也跟著轉變，各地白天溫度持續上升，尤其23日（周日）白天將會較為溫暖，苗栗以北到宜蘭高溫可到25至27度，中部及花東地區高溫26至29度，南部有機會超過30度以上，各地低溫也都回升。下一波東北季風預期從24日（下周一）午後開始，迎風面地區降雨增多，溫度也將由北往南下降轉涼，但這波時間較短、強度也較弱，下周後半還將有東北季風再度南下，預估又會是強度較強的一波。