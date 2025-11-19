　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，東北季風影響，冷空氣相對較強，明天（20日）清晨低溫西半部、宜蘭仍只有約15度，花東17度，各地感受涼冷，白天之後北東仍只有20度左右。氣象專家分析，明天起到周末，溫度緩慢回升，南部有機會超過30度以上，預估下周還有2波東北季風，第二波預估又會是較強的一波。

氣象署預報，明晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷，白天之後冷空氣相對減弱，但北部及宜花回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及台東白天高溫25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星降雨機會。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

前氣象局長鄭明典今晚也根據天氣現況圖指出，各地代表站中，只剩恆春還在20度以上，「恆春應該很難降到20度以下，恆春這個地名真是不虛傳！」他說，以前和公衛領域合作的分析，北部要低到14度以下，醫院就診人數才會有相關的變動；南部則是到17度以下就會有統計上的相關反應，提醒民眾注意氣溫變化。

天氣風險公司分析師吳聖宇則分析，今晚到明晨溫度較偏低，中北部、東北部都市地區低溫約15度，空曠地區13至15度或以下，南部、花東都市地區17至19度。明天因為東北季風強度稍減弱且水氣減少，天氣較為好轉，溫度略有上升機會，苗栗以北到宜蘭白天高溫19至21度，中部及花東地區高溫22至25度，南部地區25至27度。

吳聖宇認為，台灣附近東北季風自22日（周六）白天起將逐漸減弱，風向也跟著轉變，各地白天溫度持續上升，尤其23日（周日）白天將會較為溫暖，苗栗以北到宜蘭高溫可到25至27度，中部及花東地區高溫26至29度，南部有機會超過30度以上，各地低溫也都回升。下一波東北季風預期從24日（下周一）午後開始，迎風面地區降雨增多，溫度也將由北往南下降轉涼，但這波時間較短、強度也較弱，下周後半還將有東北季風再度南下，預估又會是強度較強的一波。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股3大指數開高走高！
LINE「15款免費貼圖」限時下載！
日本將重啟「全球最大核電廠」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭網友

瑀熙去美國「在機場遇到黑車」　驚險過程嚇壞她：怕載去賣掉

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節　東森集團助更生再獲獎！

蕭景田「發現金拜票」一審無罪　士檢反擊上訴：那就是賄款

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動　壓軸場次11／22、11／23開放報名

快訊／美股3大指數開高走高！道瓊回彈104點　台積電ADR漲1.52%

品味南投攜手全家便利商店　中寮袋裝柑橘全國4400店面上市

Lady Gaga昔拍完《巨星》精神崩潰！　鬆口認現階段想當媽

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

生活熱門新聞

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

明再探12℃　下波變天時間曝

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

小三數學「1897－392」最接近多少？老師曝正解

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

Joeman停播對決系列！新片「當她助理」嗨笑

更多熱門

相關新聞

即／13分鐘2震　4.5地震連發

即／13分鐘2震　4.5地震連發

中央氣象署地震測報中心觀測，花蓮地區今（19日）晚8時25分、8時38分分別發生規模4.5地震，震央同樣位於台灣東部海域，深度僅6.3、5.4公里，皆屬於極淺層地震，最大震度都落在花蓮達3級，東部地區都有感一陣搖晃，第一起地震並在花蓮響起國家警報。

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

即／20:25花蓮有感地震　預估震度3級以上

即／20:25花蓮有感地震　預估震度3級以上

快訊／清晨12.4℃新低　今晚還有一波

快訊／清晨12.4℃新低　今晚還有一波

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

關鍵字：

氣象氣象雲鄭明典吳聖宇天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面