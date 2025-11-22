　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋現身國際刑事法院！不甩中國紅色通緝嗆「國際仍有正義」

記者閔文昱／綜合報導 

民進黨立委沈伯洋與范雲近日飛往荷蘭海牙，出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，並在當地現身具有全球重大人權意義的「國際刑事法院」（ICC）。面對中國以「分裂國家」為由對他發布紅色通緝令，沈伯洋不僅未受影響，更連續到德國國會與 ICC 前發聲，強調台灣與所有民主同盟站在一起，「對抗獨裁不能沉默」。

沈伯洋在 ICC 前錄影表示，最近國內許多台派感到失望，因「許多爛法案接連被通過」，但這正是中國的「獨裁劇本」，先讓人民失望，再引發仇恨、冷漠，最終走向恐懼。他說北京曾這樣對付他，但毫無效果，「我相信對台灣人也不會有效，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。」

▲范雲PO出與沈伯洋在ICC前的合照。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

▲范雲PO出與沈伯洋在ICC前的合照。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

沈伯洋提到，ICC 是審判戰爭罪、種族滅絕罪與大屠殺的場所，「非常諷刺的是，作為民主守衛者的我，現在竟然被獨裁政權通緝，但我們不會畏懼。」他強調稍後將進入 ICC，此處象徵自由世界與獨裁政權對陣的最後法治界限，「意義重大」。

范雲則在社群發文，並發布與沈伯洋的合照，指出 ICC 是超越主權國家的獨立司法體系，普丁因涉非法移轉烏克蘭兒童，被 ICC 頒布全球通緝令就是明例。她表示，中共今日對台灣國會議員的壓迫，更顯出此行的重要性，「國際仍有正義，我們會站在正義的一方持續努力。」

關於此次行程，沈伯洋說明，他是受國際自由聯盟邀請前來，該組織由近百個自由民主政黨組成，討論如何在與獨裁政權對抗的時代結盟與合作。他強調會持續拓展外交，向世界說明台灣處境，並把勇氣帶回台灣，「台灣會與所有民主同盟站在一起」。

11/19 全台詐欺最新數據

高雄市政府宣布提告陳菁徽！
國1死亡車禍！男拋飛邊坡慘死
台語女歌手胃癌術後變植物人死亡！　家屬控醫療過失

台灣民主國際刑事法院紅色通緝令自由聯盟抗獨裁

