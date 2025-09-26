躲逮捕令？納坦雅胡赴美「專機大繞道」　閃過一票歐洲國家

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前往紐約參加聯合國大會時，專機刻意避開歐洲多國領空，繞道距離較遠的航線。輿論猜測，此舉是為了躲避國際刑事法院（ICC）對他發布的逮捕令。

根據FlightRadar24資料，納坦雅胡專機24日晚間從特拉維夫（Tel Aviv）起飛之後，完全避開法國及西班牙領空，僅短暫飛越希臘及義大利，隨後直接橫跨地中海，經直布羅陀海峽，飛越大西洋抵達美國。

CNN與ABC指出，納坦雅胡這趟不尋常的赴美航程，一共耗費13小時，比一般商業航班多出超過2小時。一名法國外交消息人士透露，巴黎曾同意以色列飛越領空的請求，「但最終他們決定採用另一條路線，而我們不知道原因。」

去年11月，納坦雅胡被國際刑事法院（ICC）發布逮捕令，理由是在加薩犯下戰爭罪及危害人類罪。如果他飛越法國、義大利、希臘等ICC成員國，可能被迫降落逮捕。以色列與美國目前皆非ICC成員國。

以色列媒體報導，這是ICC對納坦雅胡發出逮捕令後，他首次刻意避開歐洲領空。今年7月納坦雅胡訪問美國時，其專機還有飛越希臘、義大利與法國領空。

目前，以色列總理辦公室尚未公開說明異常航線，也未回應媒體詢問。