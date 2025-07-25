罷團晚會10萬人上凱道　林佳龍：7月26日是屬於公民的日子

▲反共護台志工聯盟在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」。（圖／志工聯盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

罷免方反共護台聯盟昨晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管現場下著滂沱大雨，現場仍破10萬民眾響應，人潮直接包圍景福門。外交部長林佳龍今（25日）表示，在社群上看到許多朋友從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的朋友紛紛挺身表態。7月26日，是屬於公民的日子。向所有為民主奔走、為台灣站出來的人致敬。

林佳龍表示，昨天晚上，外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮。即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來。我想，這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。

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林佳龍指出，這段時間以來，不論在街頭、在社群平台、在每一次溝通與說明的現場，各位朋友從未缺席、始終堅持。如同國際處境特殊的台灣，即使面對重重挑戰與質疑，我們仍透過自由、民主、人權與法治的實踐，讓世界看見台灣的韌性與美好。

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林佳龍強調，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念。民主不只是台灣與世界對話的語言，更是我們贏得尊重與支持的根本。謝謝每一位願意站出來的台灣人。我在社群上看到許多朋友從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的朋友紛紛挺身表態。

林佳龍提到，他想起吳晟老師的詩作〈他還年輕〉：這座島嶼的民主「一再承受激烈的震盪」，縱使仍年輕，但在每一個關鍵時刻，總有無數人願意挺身而出，用行動回應時代的提問，展現出這座島嶼「最溫柔的面容」。7月26日，是屬於公民的日子。向所有為民主奔走、為台灣站出來的人致敬。

