　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

▲彰化和美鎮酒駕男撞飛老夫妻釀1死1重傷。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

▲彰化和美鎮酒駕黃男撞飛老夫妻釀1死1傷遭判9年6月，上訴被駁回。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

記者劉人豪／台中報導

彰化一名黃姓男子去年3月間酒後駕車，撞上在路邊散步的一對老夫妻，導致丈夫傷重不治、妻子多處受傷，事後竟駕車逃逸。彰化地方法院依酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處黃男9年6月。黃男上訴稱酒測過程欠缺法律依據，不過台中高分院無任何違誤或不當，駁回上訴維持9年6月。

判決書指出，黃男於2024年3月16日中午12時至晚間7時，在友人家中飲酒，明知體內酒精濃度超標，卻仍於晚間7時37分駕車上路，並於1分鐘後，在和美鎮和頭路256巷撞上正在路邊行走的黃姓、蘇姓夫妻。

由於撞擊力道猛烈，丈夫黃男當場被撞飛，重摔進排水溝，導致頭部重創、呼吸衰竭，左側手肘並出現開放性傷口，送醫搶救後仍於同年4月6日不幸身亡；妻子蘇女則身上多處擦挫傷。

然而，肇事的黃男並未下車查看，僅在現場短暫停留6秒便駕車逃逸。警方於當晚10時許將其攔下時，酒測值仍高達每公升0.7毫克，當場將其逮捕並依法提起公訴。

案件移審至彰化地方法院，並由國民法官參與審理，認為黃男於酒後深夜駕車行經非市區的偏僻產業道路，未盡駕駛人應有注意義務，撞人後竟為規避責任逃逸，更在事後意圖讓妻子頂罪，顯見其犯後態度惡劣。

此外，黃男自白雖具部分悔意，但對於肇事逃逸部分，先承認後又辯稱僅具間接故意，顯見其悔過態度消極。加上未積極賠償或與被害人家屬和解。法院審酌其行為動機、違反義務程度與造成的重大傷害，依酒駕致死罪與肇事逃逸致死等罪，分別判處有期徒刑7年2月與4年8月，合併執行9年6月。

黃男不服上訴，認為該次酒測過程欠缺法律依據，應無證據能力，且取得行車紀錄器法律依據，亦有違誤。台中高分院認為，一審認定事實、適用法律，並無違背經驗法則或論理法則，亦無任何違誤或不當，量刑亦屬妥適，上訴為無理由，應予駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」
月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷
快訊／韭菜大翻臉！驚爆1255.72萬違約交割
勞工處正副處長一起貪！　助惡企業「違規不用罰」
快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議
快訊／玉澤演台中遭騷擾！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
荒唐包裹照曝光！監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

勞工處正副處長一起貪！助惡企業「違規不用罰」　搜出現金禮券

快訊／國1「4車追撞」！小貨車駕駛受困車內　破門送醫搶救無效亡

軟爛男專騙熟女感情！裝慘詐騙42萬當場放鳥　痴女心碎報警抓人

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

月世界「冒出2座百噸垃圾山」！1嫌遭羈押禁見　檢今再聲押3人

酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

勞工處正副處長一起貪！助惡企業「違規不用罰」　搜出現金禮券

快訊／國1「4車追撞」！小貨車駕駛受困車內　破門送醫搶救無效亡

軟爛男專騙熟女感情！裝慘詐騙42萬當場放鳥　痴女心碎報警抓人

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

月世界「冒出2座百噸垃圾山」！1嫌遭羈押禁見　檢今再聲押3人

酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

Abc牙醫聯盟診所詐健保又逃漏稅欠739萬　股票、期貨被扣秒繳清

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

社會熱門新聞

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

悍女拿衣架暴打男友嗆「公開愛愛片」

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

即／新竹縣某國中驚傳墜樓　女老師曾投訴霸凌亡

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

即／賓賓哥道歉沒用！中市府出手罰13萬

20歲女墜豪宅中庭慘死　父痛哭質問男友

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

68歲水電工性侵人妻　夫怒砸他家天公爐

台版金智秀詐158億！全台最大假出金首腦判刑24年

即／影射馬郁雯低價陪價　「雙重詆毀」判4月

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

更多熱門

相關新聞

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

一名剛判刑11年去年才假釋出獄的45歲陳姓男子，涉嫌毒駕上路，在員林市新義街與員鹿路口竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，造成1死3傷慘劇。陳男肇事後不僅逃逸，還棄車、找來毒友接應逃亡，甚至在逃亡期間繼續開毒趴狂歡，行徑相當冷血。經過26小時逃亡被逮移送地檢複訊後，檢方向法院聲押，而彰化地院於昨(20日)晚間裁定准予羈押禁見。

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

彰化女自撞翻車「差1公尺」險墜10米橋下

彰化女自撞翻車「差1公尺」險墜10米橋下

即／喪屍輾殺志工還落跑開毒趴　法院裁准羈押禁見

即／喪屍輾殺志工還落跑開毒趴　法院裁准羈押禁見

關鍵字：

酒駕逃逸彰化判刑肇事

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面