酒駕1分鐘害1命！停留6秒竟落跑　無良夫找妻頂罪2審判9年6月

▲彰化和美鎮酒駕黃男撞飛老夫妻釀1死1傷遭判9年6月，上訴被駁回。（圖／ETtoday資料照，民眾提供）

記者劉人豪／台中報導

彰化一名黃姓男子去年3月間酒後駕車，撞上在路邊散步的一對老夫妻，導致丈夫傷重不治、妻子多處受傷，事後竟駕車逃逸。彰化地方法院依酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處黃男9年6月。黃男上訴稱酒測過程欠缺法律依據，不過台中高分院無任何違誤或不當，駁回上訴維持9年6月。

判決書指出，黃男於2024年3月16日中午12時至晚間7時，在友人家中飲酒，明知體內酒精濃度超標，卻仍於晚間7時37分駕車上路，並於1分鐘後，在和美鎮和頭路256巷撞上正在路邊行走的黃姓、蘇姓夫妻。

由於撞擊力道猛烈，丈夫黃男當場被撞飛，重摔進排水溝，導致頭部重創、呼吸衰竭，左側手肘並出現開放性傷口，送醫搶救後仍於同年4月6日不幸身亡；妻子蘇女則身上多處擦挫傷。

然而，肇事的黃男並未下車查看，僅在現場短暫停留6秒便駕車逃逸。警方於當晚10時許將其攔下時，酒測值仍高達每公升0.7毫克，當場將其逮捕並依法提起公訴。

案件移審至彰化地方法院，並由國民法官參與審理，認為黃男於酒後深夜駕車行經非市區的偏僻產業道路，未盡駕駛人應有注意義務，撞人後竟為規避責任逃逸，更在事後意圖讓妻子頂罪，顯見其犯後態度惡劣。

此外，黃男自白雖具部分悔意，但對於肇事逃逸部分，先承認後又辯稱僅具間接故意，顯見其悔過態度消極。加上未積極賠償或與被害人家屬和解。法院審酌其行為動機、違反義務程度與造成的重大傷害，依酒駕致死罪與肇事逃逸致死等罪，分別判處有期徒刑7年2月與4年8月，合併執行9年6月。

黃男不服上訴，認為該次酒測過程欠缺法律依據，應無證據能力，且取得行車紀錄器法律依據，亦有違誤。台中高分院認為，一審認定事實、適用法律，並無違背經驗法則或論理法則，亦無任何違誤或不當，量刑亦屬妥適，上訴為無理由，應予駁回。