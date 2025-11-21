匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026大選在即，新北部分，民進黨確定由綠委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，國民黨部分則有台北副市長李四川、新北副市長劉和然在爭取。根據CNEWS匯流新聞網今（21日）最新民調顯示，在一對一狀況下，國民黨若推出李四川，則領先蘇巧慧10個百分點，而劉和然與黃國昌，則分別落後蘇巧慧6.6個百分點與13.9個百分點。特別的是，CNEWS匯流新聞網長期被視為親近民眾黨的媒體與民調機構，但在黃國昌欣賞度部分，僅28.6%新北市民表示欣賞，卻高達57.6%不欣賞。

▼匯流民調「2026新北市長選情評估」。（圖／匯流民調提供）



根據CNEWS匯流新聞網最新「新北市長選舉匯流民調」顯示，現階段若國民黨推出李四川，在一對一的對決下，李四川47.1%，領先蘇巧慧37.1%，若國民黨推出劉和然，則蘇巧慧41.4%，領先劉和然34.8%，若藍白合推出黃國昌，則蘇巧慧47.3%，領先黃國昌的33.4%，差距最大。

民調也分析，四個參選人在新北市民心目中「欣賞度」看法，李四川有49.4%新北市民表示欣賞，24.5%不欣賞，另26.1%無意見。蘇巧慧部分，則有34.2%新北市民表示欣賞，42.6%不欣賞，另23.2%無意見。劉和然欣賞度，有21.9%新北市民表示欣賞，26.2%不欣賞，另51.9%無意見。

特別的是，CNEWS匯流新聞網長期被視為親近民眾黨的媒體與民調機構，但在黃國昌欣賞度部分，僅28.6%新北市民表示欣賞，卻高達57.6%不欣賞，另13.8%無意見。

該份民調調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾，調查方法是透過市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

調查時間自114年11月09日到11月12日，晚上18:00-21:30進行，抽樣誤差共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，加權方式依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。