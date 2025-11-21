國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

▲謝寒冰透露朋友家廢紙箱出現多本全民國防手冊。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

國防部推出新版全民國防手冊19日起分4批次普發每家戶，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元。對此，媒體人謝寒冰20日貼出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片大酸，朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在「沒好」的事物上？網友則留言表示「巧立名目就是為了A錢」、「浪費錢印這個，最後不是還廢紙回收」，但也有網友表示「所以不要可以分給我嗎，空襲記得要下載APP喔」。

國防部9月16日發布新版的全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」，11月19日再公布「二版」，且依照總統賴清德指示，將分4批次普發給全國約983萬餘戶，一戶一本；此外，為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士（英文版）等需求，總計印製1100萬本。

其中，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元，其印製經費，國防部申請第二預備金支應，辦理公開招標，決標金額4279萬元，遭國民黨質疑此案是特意避開立法院備查。

謝寒冰20日則貼出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」照片大酸，朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在「沒好」的事物上？

網友則紛紛留言表示「巧立名目就是為了A錢」、「看來預算刪不夠」、「滿紙荒唐言」、「浪費錢印這個，最後不是還廢紙回收」，但也有網友力挺普發安全指引表示「我都還沒有拿到就有人在丟了喔，所以不要可以分給我嗎，空襲記得要下載APP喔」。

律師林智群則發文回擊，謝寒冰知道這代表了什麼嗎？第一，萬一發生戰爭或緊急情況，一時買不到米、水時，這些人（都沒準備）就是馬上跑出來抱怨政府的人。

林智群表示，第二，當法律秩序崩毀時，有三戶鄰居（事前完全不想準備）可能會跑去他們家搶奪資源。

▼國防部普發臺灣全民安全指引。（圖／記者呂佳賢攝）