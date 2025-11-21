槓上！閩南狼嗆國民黨舔共、不拿我的歌當樣板　他傻眼：為什麼要

　
    • 　
>
政治

槓上！閩南狼嗆國民黨舔共、不拿我的歌當樣板　賴苡任傻眼：為什麼要

 

記者郭運興／台北報導

國民黨前副發言人賴苡任20日在節目談到兩岸議題與過去支持罷免的網紅閩南狼槓上，閩南狼表示，「你的民國派要去向中國屈服？台獨反的是中共，是保衛台灣喔，你們為什麼要跟中共綁在一起」。賴苡任則回擊，「你還幫忙唱武統歌曲，你曾是大陸的樣板，你曾唱了福建艦」。閩南狼怒嗆「我現在唱反攻大陸，為什麼不把我這首歌當國民黨樣板」，賴苡任不解回應，「為什麼要？你是什麼反共代表？」閩南狼郎則回擊，「那你們什麼舔共代表？」，最終在節目主持人叫停，兩人才停止爭吵。。

賴苡任於節目《政治狠狠問》談到兩岸議題，如果台灣不希望主動挑起戰爭、不希望對岸挑起戰爭、也不希望日本跟中國大陸之間外交紛爭影響到中華民國主權的外交地位，這就是中國國民黨，自己相對覺得是很明確的立場。

同場來賓閩南狼質疑，「你知道民國派跟台派其實在中共眼裡都是台獨嗎？因為我是民國派，可是我被列為台獨打手」，賴苡任回應「你的民國派是你覺得，你在社會上有被大家公認覺得是民國派嗎？曹興誠也說他是中華民國派」。

賴苡任不滿表示，「在我認知，不認為你是中華民國派，因為不會有中華民國派願意跟台獨一起，台獨反的是誰？反的是中華民國政權，去看一下1991年台獨黨綱、看一下鄭南榕的說法什麼叫真正的台獨」。閩南狼則大酸「所以你的民國派就是要去向中國屈服？台獨反的是中共，台獨是反共保衛台灣喔」。

主持人詢問「苡任你是希望閩南狼跟民進黨綁在一起還是脫鉤」？賴苡任直言「不是我希不希望，而是閩南狼他已經把自己跟民進黨綁在一起」，閩南狼則回擊「那你們為什麼要跟中共綁在一起？還好意思說自己是中華民國派，還說要聯俄容共，所以你要效仿孫中山的聯俄容共是不是」。

討論至此，兩人音量逐漸拉高，賴苡任回擊「你也在大陸唸過書，還幫忙唱武統歌曲，你曾經是大陸的樣板，你曾經唱了福建艦，希望可以武力統一台灣」。

閩南狼也質疑「我現在唱反攻大陸，你為什麼不把我這首歌當你國民黨現在的樣板呢？不是反共應該要有的呢」，賴苡任不解回應，「為什麼要拿你反攻大陸的歌，來做我黨的樣板？反共歌這麼多為什麼非得用你那首，你是什麼反共代表」？

閩南狼怒嗆「為什麼你們只唱我福建艦呢？每天都唱我福建艦，舔成這樣，還說是中華民國派，那你們是什麼舔共的代表？國軍弟兄多少豐功偉業被你們這樣踐踏」。賴苡任回擊「被誰？被誰？哪個人？哪個國軍先烈被踐踏？帽子不用這樣扣」。最終在節目主持人叫停下，兩人才停止爭吵。

▼閩南狼、賴苡任節目爭吵。（圖／翻攝自Facebook／閩南狼）

▲▼閩南郎、賴苡任節目爭吵。（圖／翻攝自Facebook／閩南郎）

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

閩南狼國民黨賴苡任台獨民進黨政治狠狠問

