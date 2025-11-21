雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

▲雲林古坑接連發生2起地震，郭鎧紋表示，屬於正常能量釋放。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

近期台灣地牛頻頻翻身，繼苗栗縣竹南鎮接連發生3起地震，雲林古坑今（21日）也接連發生規模4.3、3.3地震，深度僅有5公里左右。地震專家郭鎧紋表示，古坑連兩震屬於極淺層地震，但和梅山斷層無關，推測和大尖山斷層東邊的斷層系統比較有關，而近期的小地震有助於累積能量釋放，民眾不用太擔心。

苗栗縣竹南鎮從17日到18日上午，接連發生3起地震，最大規模達3.8；隨後東部再發生4起地震，最大震度達4.5；今天在雲林古坑，更接連發生兩起地震，最大規模達4.3，地震深度僅5公里左右，草嶺、古坑最大震度達4級。近期台灣地牛頻頻翻身，不禁讓民眾有些擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋表示，今天這兩起地震和梅山斷層無關，推測和大尖山斷層東邊的斷層系統比較有關，屬於比較舊的斷層，當然也不排除是大尖山斷層造成，但該地區地震活動並不活躍，過去附近也沒有大地震紀錄，最大規模僅5.6，所以民眾不用太擔心。

郭鎧紋進一步指出，近期地震活動看似活躍，但都是規模較小的地震，這些小地震有助於累積能量釋放，反而是好事。另外，以過去30年的地震紀錄，台灣平均約100天就有一起規模6地震，上一起規模6地震是今年8月27日，至今已經85天，近期可能要留意可能有規模6地震。