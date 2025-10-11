南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

▲南美7.6地震約125顆原子彈威力。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

位於南美洲南端的德雷克海峽，台灣時間今（11日）清晨發生規模7.6強震。地震專家郭鎧紋表示，7.6強震相當於125顆原子彈威力，地震原因為板塊擠壓造成。特別的是，今年尚未結束，全球已累積14起規模7以上地震，其中9起是7月之後，「這不太正常」，代表進入地震活躍期，而台日去年有3起規模7地震，今年至今1起都沒有，要留意未來恐出現規模7以上強震。

根據美國地質調查局（USGS）等機構資訊，南美洲南端德雷克海峽（Drake Passage）在當地時間10月10日17時29分（台灣時間10月11日4時29分）發生規模7.6強震，地震深度僅約10公里，還一度發布海嘯警報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南美7.6地震，該區域今年已有3起規模7以上地震。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋指出，7.6強震相當於125顆原子彈威力，地震原因是南極洲板塊與斯科特板塊擠壓造成，未來一周不排除有規模7餘震。由於南極洲板塊每年以順時針方向移動2公分，導致該區域為全球地震活躍區域之一，包括今年5月2日規模7.4地震、8月22日規模7.5地震，且該區域在1929年、2021年都曾出現規模8.1強震，故要留意之後該地區的地震活動。

「地球進入地震活躍期！」郭鎧紋分析，去年規模6以上地震共99起，但今年到今天為止，已經累積116起，而全球規模7以上地震平均每月約1起，但今年到今天為止，已經累積14起，不僅高於平均值，且有9起是發生在7月之後，「有點不太正常」，顯示地球目前已經進入地震活躍期，接下來恐怕會有規模8以上地震。

此外，郭鎧紋進一步指出，台灣跟日本去年有3起規模7地震，今年至今1起都沒有，未來台日都要留意規模7以上地震，尤其是日本政府近期才公布最新評估，將南海海槽巨大地震（預估規模8以上）在未來30年內發生機率，從原本約80％調整為「約60％到90％以上」，顯示大規模地震的迫近性極高，民眾要提高警覺。

▲▼去年全球10起規模7以上地震，今年至今已經14起，代表地震進入活躍期。（圖／郭鎧紋提供）