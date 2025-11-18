　
生活

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

▲▼苗栗縣竹南鎮在12小時內接連發生3起地震，郭鎧紋表示，12小時內連3震的確罕見。（圖／郭鎧紋提供）

▲苗栗縣竹南鎮在12小時內連3震，郭鎧紋表示的確罕見。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

苗栗縣竹南鎮從昨（17日）深夜起到今天上午，接連發生3起地震，最大規模達3.8。地震專家郭鎧紋表示，地震原因是「新竹前緣構造」地底破裂造成，該地區地震不多，12小時內連3震的確罕見；當地過去最大一起地震出現在2012年規模5.0，預估未來50年內，出現規模6以上地震機率僅有1%，民眾不用太擔心。

苗栗縣竹南鎮從昨晚間11時起至今日上午，接連發生3起地震，規模分別是3.8、3.7、3.1，而且地震深度都不到10公里，其中苗栗最大震度達4級，新竹縣2級，桃園市、彰化縣、新竹市為1級。

中央氣象署表示，這3起地震主因是板塊碰撞，應力傳遞到西部產生地震，仍屬正常現象。地震專家郭鎧紋則進一步說明，地震原因是「新竹前緣構造」地底破裂造成，但這並不是斷層，而前緣構造是「有發現地表隆起，但破裂面沒有來到地表」，附近還包括「苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造」等。

▲▼苗栗縣竹南鎮在12小時內接連發生3起地震，郭鎧紋表示，12小時內連3震的確罕見。（圖／郭鎧紋提供）

▲苗栗竹南在12小時內連3震，郭鎧紋說，地震原因是「新竹前緣構造」地底破裂造成。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋說明，苗栗竹南並非台灣典型的地震好發區，根據過去歷史數據，最大一起發生在2012年8月31日晚上規模5地震，所以短短12小時內接連出現3起地震，雖然規模較小，但也是比較罕見案例。

不過，郭鎧紋認為，根據全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，整理44個未來有可能會發生地震的孕震構造，「新竹前緣構造」未來20年、30年、50年，發生規模6.5地震機率僅有1%，所以民眾不用太擔心。

11/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

菲律賓昨天才發生7.4強震，位於南美洲南端的德雷克海峽，台灣時間今（11日）清晨又發生規模7.6強震。地震專家郭鎧紋表示，7.6強震相當於125顆原子彈威力，地震原因為板塊擠壓造成。特別的是，今年尚未結束，全球已累積14起規模7以上地震，其中9起是7月之後，「這不太正常」，代表進入地震活躍期，而台日去年有3起規模7地震，今年至今1起都沒有，要留意未來恐出現規模7以上強震。

菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主震

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

俄羅斯7.8地震約250顆原子彈威力　專家：恐再有規模8與致災海嘯

俄羅斯7.8地震約250顆原子彈威力　專家：恐再有規模8與致災海嘯

俄羅斯7.4地震約64顆原子彈威力　專家：全球進入強震活躍期

俄羅斯7.4地震約64顆原子彈威力　專家：全球進入強震活躍期

