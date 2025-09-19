俄羅斯7.8地震約250顆原子彈威力　專家：恐再有規模8與致災海嘯

▲俄羅斯7.8地震約250顆原子彈威力，郭鎧紋提醒，可能有8.0強震並引發致災海嘯。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯堪察加半島外海，在台灣時間今（19日）凌晨發生規模7.8強震，更一度發布海嘯威脅。地震專家郭鎧紋指出，這起地震為7月底規模8.8強震的餘震，也是餘震規模最大，釋放相當250顆原子彈能量，由於13日上午才發生規模7.4強震，加上地震深度越來越淺，依照這樣趨勢，不排除有規模8餘震，更可能引發致災性海嘯。

根據美國地質調查局（USGS）資料，俄羅斯堪察加半島外海在台灣時間今天凌晨2點58分，發生規模7.8強震，震央位於俄羅斯堪察加半島上的彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）地區，震源深度僅10公里，美國地質調查局（USGS）更一度發布海嘯警報，最後取消。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.8強震，是7月底規模8.8強震的餘震，釋放相當250顆原子彈能量，地震原因為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，震央緊鄰13日上午規模7.4餘震，也是至今規模最大餘震。另規模7.8強震也是今年第二大地震，超越緬甸今年3月規模7.7強震。

▲俄羅斯7.8地震（橘色點）約250顆原子彈威力，緊鄰7.4地震（重疊黃色點），也是8.8強震（藍色點）的餘震。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋進一步分析，13日規模7.4餘震，地震深度約40公里，但相隔不到一周，又發生規模7.8餘震，地震深度僅10公里，若依這樣趨勢，未來不排除有規模8餘震，更可能因淺層地震而產生致災性海嘯，而過去一周發生兩起規模7以上地震，雖曾發布海嘯警報但後來都沒事，可能讓民眾鬆懈，一旦發生規模8以上餘震且是深度10公里內淺層地震，民眾可能因此疏忽致災性海嘯。

郭鎧紋也以過去歷史為例，在1952年時，堪察加半島曾發生規模9.0強震，但主要地震活動都發生在9.0地震前，之後反而沒有規模7以上餘震，但這次堪察加半島在7月底8.8主震之後，餘震不斷，而且規模越來越大，故依照這樣趨勢，很有機會出現規模8以上餘震。